視障男求帶路　突要求女街坊入殘廁「幫下手」　1句被質疑有古惑

善心幫人也要注意安全！有青衣街坊分享可疑的助人經歷，指周一（27日）在青衣城商場遇到1名視障人士要求帶路往餐廳，她出於好心一口答應，途中視障男要求去洗手間，並稱要使用傷殘人士廁所。事主在門外等候，但視障男突然開門，要求她進內「幫下我手」，令她感奇怪並即時拒絕。後來她繼續帶視障男到餐廳，對方提及自己從大埔前往青衣跑步，因此不熟悉該區環境。視障男的行為及對話引來網民質疑，有人認為他動機有異，呼籲事主或一眾街坊助人時也要多加留心。



有青衣街坊分享可疑的助人經歷，指遇到視障男士要求帶路，途中對方要求去洗手間，更突然問她能否進內「幫下手」。（資料圖片）

「女士注意！幫人都真係小心啲，因為我事後覺得怪怪地。」該名女網民於facebook分享助人經歷，指周一（27日）晚上6時許，在青衣城2期商場遇到1名年約30多歲、戴有「黑超」及白杖的視障人士要求帶路，「雖然幫得佢，都信佢係視障，唔應該諗咁多嘢，但佢要求一個女仔入殘廁幫佢手嘅過程，事後我真係覺得好可疑」。

事主指，視障男起初要求她帶路前往餐廳，惟「行唔夠2步」便改稱想去洗手間，更主動稱「我要去殘廁」。到達洗手間後，她在門外等候，以便之後繼續帶視障男到餐廳，「大約1分鐘，一路聽到佢開水龍頭」，沒料下秒卻發生奇怪對話。

事主稱，視障男突然要求她進傷殘人士廁所「幫下手」，她雖感愕然，但仍禮貌拒絕，惟事後愈想愈覺可疑。（示意圖，非當事人）

事主稱，視障男突然打開廁所門，對她說：「呢度無分男女，不如妳入嚟幫下我手？」她雖感愕然，但仍禮貌拒絕，提出「有需要我搵男士幫你」，對方聞言則稱「咁唔使喇」作罷。事主遂繼續帶路，途中她問視障男是否居於青衣，對方則回答指「自己住大埔，今日嚟青衣跑步，唔熟青衣啲路」。

到達餐廳後，事主告知視障男門外有多人等候，對方即稱「唔緊要，我呢啲有優先㗎」，獲帶到收銀處時又表現熟練，先向職員表示「1位唔該」，然後跟她道謝。事主形容，「（對方）一句『唔該晒，byebye』都無同我講，我唯有就講咗聲『我走喇，你小心啲喇』」。

不少青衣街坊直指視障男要求異性進洗手間幫忙的行為非常可疑，又質疑他獨自1人難以跨區跑步。（資料圖片）

事件引來網民討論，不少人直指視障男要求異性進洗手間幫忙的行為非常可疑，又質疑他獨自1人難以跨區跑步，「視障1個人來青衣跑步？去到殘廁又叫妳入去幫幫手？幫乜呀？真係有歧途」、「呢幾日天氣唔好，仲要由大埔嚟青衣跑步，好像唔太合邏輯，呢啲人就係博取你嘅同情心，如果入咗去就GG了」、「我噚日應該同你哋擦身而過，我都奇怪點解叫個女仔同個男去廁所，見佢拉你手以為你地熟𠻹，下次叫男保安帶佢入，看佢咩反應就知佢真定假」、「感覺佢想拉你入殘廁，老實講佢唔係第一次出街去廁所，無理由咁樣叫人幫」。

亦有人大讚事主好心助人，但亦提醒她要注意個人安全，「防人之心不可無，在自己安全的情況下才幫忙吧，男女都如是，好心都要小心」、「善良嘅你好彩都醒目，以後要更加小心啦」、「引路比視障人士，佢係會搭你膊頭，唔會拉你手，小心幫錯人，你太好人」。