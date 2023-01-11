離譜！駱駝載200kg重量級男女「慘被壓垮」　仍被迫起身繼續硬撐

先前報道過棕馬被迫馱兩位過胖乘客最後爆氣反擊，但這隻駱駝可就沒這麼幸運了，同樣承載兩位重量級男女，最後因負荷過度被壓到整個半身傾斜跪倒，讓人看了相當不忍。



網友在reddit分享一段不人道影片，一對明顯體重超標的外國夫妻在中東地區體驗騎駱駝，他們被安排坐上一隻雙峰駱駝，笑容滿面看起來相當期待。

一起身即被「壓垮」 仍被迫再站起硬撐（點擊放大瀏覽）：

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他們前面還有另一隻載客的駱駝，工作人員將前後兩隻都串連好之後，讓駱駝們站起身來，但後面這隻因乘客噸位過重，被壓到前肢腳軟直不起來，瞬間跪了下去，讓背上兩人向前傾斜，差點摔到地上。

工作人員趕緊上前處理，扶住駱駝的脖子幫助牠撐起身，駱駝好不容易挺住重新站起，但看起來仍很吃力。工作人員事後感覺這非長久之計，拉住帶頭駱駝的韁繩要牠坐下，連帶讓第二隻駱駝也跟進，這隻超重駱駝終於如釋重負，像山崩般猛地跪下去。

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駱駝被壓垮的影片讓網友群情激憤：「駱駝也太可憐了吧」、「這麼胖的人應該一人騎一隻」、「愚蠢的觀光客和業者」、「這完全構成虐待動物」、「搞不好可憐的駱駝已經骨折了」。

但也有人表示駱駝從幾百年前就被人類當作馱獸使用，這兩人體重加起來目測約160～200公斤，其實還在駱駝能承受的範圍內，會讓牠跪倒最大原因為沒讓重量在背上保持平衡，過重可能並非主因。

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