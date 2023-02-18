送子鳥「殘酷三揀一」掟BB落街！巢內兩兄弟目擊恐怖過程秒嚇傻

大自然真殘酷！一隻白鸛媽媽為了讓其他寶寶更容易生存，選擇把其中一隻孩子叼起丟出巢外，無情畫面令人震驚。



網友在Reddit上傳一段影片，一隻白鸛在高處築了個大巢，裡面有三隻鳥寶寶，但也許是資源有限，白鸛媽媽選擇把其中一隻孩子拋棄，讓其他小孩更有機會能活下來。（點圖放大逐格睇恐怖過程👇👇👇）

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只見白鸛媽媽叼起其中一隻寶寶，過程中還因為太重而掉落兩次，把牠啣到巢邊，懸在半空中；鳥寶寶不斷揮舞著翅膀還不知道大難臨頭，母鳥定格7秒後一鬆口，寶寶就從高處掉落，巢裡另外兩隻手足還伸長脖子目睹著心碎的一幕。

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網友表示：「我到底看了什麼」、「大自然好殘忍」、「鳥媽媽把寶寶丟掉前還遲疑了，可見也是非常不捨」、「另外兩隻鳥：太幸運了～」、「虧白鸛還被叫送子鳥，應該是丟子鳥」。

白鸛又名紅嘴白鸛、歐洲白鸛或西方白鸛，在西方又俗稱送子鳥，因為在當地童話中鸛常會帶來新生兒。鸛為大型鳥類，體長100～125公分，除了翅膀外，全身羽毛均為白色，喙部和腿部為紅色。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】