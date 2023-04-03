小四生被狠師「鞭刑」107下　臀重創部份壞死　老師集體隱瞞家長

枉為人師！肯尼亞發生極離譜體罰、甚至可說虐待小學生事件，當地寄宿學校1名小四男學生發現衣服被偷，他認為是盜竊便向老師告發，未料對方大怒，要求同學把男童按在地上，用籐條狠狠施以「鞭刑」107下。男童被打到臀部皮開肉爛，老師發現其傷勢嚴重後，竟合力隱瞞事件，千方百計阻止家長探望學生。家屬起疑後，獲同學仔通風報信才知真相，對事件十分憤怒，惟老師們竟還死撐施暴者已道歉，希望保住他工作。男童送院後發現臀部重創，且要切掉壞死的部份，家屬炮轟校方「師師相衛」，報警後再於網上發文呼籲公眾關注。



男童捱打後重創，送院後要切除部份臀部份壞死組織，現時已回家休息。（網上圖片）

肯尼亞傳媒報道，事發於尼安扎省（Nyanza ）尼亞米拉縣（Nyamira），當地1間名叫「Riang’ombe」的小學有老師嚴重體罰學生，其他老師怕被揭發而集體行動，還禁止學生離開宿舍，以阻止他求醫。有網民在社交平台發文，稱要為被虐打的小四學生伸張正義，要求立即拘捕涉體罰學生的老師。

爆料者為捱打男童的叔叔，他稱侄兒才剛轉到寄宿學校2個月，他於本月29日晚接到哥哥電話，知悉侄兒受傷，但校方未有通報，便叫他去學校了解。事緣他們家中最年幼的弟弟剛好在學校附近參加體育比賽，想去學校看侄兒時竟被老師阻止，驚覺侄兒被老師們「全天候式監視」，但又拒絕透露原因。

後來有幾位同學仔爆料，稱男童被其中1位老師毒打，因為他在宿舍洗衣服晾乾時被人偷去衣服。男童認為是盜竊，想向老師報告事件，未料有名老師勃然大怒，命令同學們將男童按在地上進行「鞭刑」，用籐條狂打，有同學數住老師足足被打了107下。

男童捱打後被迫留在宿舍，老師阻止他和家人接觸。（示意圖／資料圖片)

男童捱打後多處受傷，嚴重至無法走路，更因臀部重創而坐不下，老師們發現他傷勢嚴重，卻未有即時送院，反而合謀隱瞞事件，稱男童只受輕傷很快康服。叔叔表示，老師們聲稱施襲者已經道歉，希望保住他的工作。叔叔就事件致電校長質詢，對方竟答不知道男童傷勢，只收到男童身體不適的報告，叔叔聞言大怒。

一家人後來成功將男童帶走送院，脫衣服發現他身受重傷，其中臀部要切掉一大塊壞死組織，目前出院在家中休息。男童家長要求和學校管理層對話，但仍被老師們阻撓，終決定報案。惟家屬接受當地報章訪問時質疑警方做法，因為警員要求男童確認捱打時將他按在地上的學生身份，但兒子是新轉校生，根本認不出那些同學。

事件引起網民嘩然，認為當地已禁止體罰，仍能發生嚴重個案，整間學校的老師很離譜，「應該拘捕那老師」，又認為家長不應接受老師道歉，應走法律途徑討回公道。

（綜合）