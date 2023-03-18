惡保母！3歲女童被虐打至全身挫傷無法走路　機警老師揭保母惡行

原應是照顧兒童的人卻動手傷害幼兒，離譜！台灣1名父親表示，夫妻倆因工作關係，今月3月起將3歲半的女兒交給保母24小時照顧，女童除上學外的時間都在保母家中生活。然而，女童的幼稚園老師發現她身上出現大面積瘀青、手腳紅腫、無法正常走路，於是通知社會局，最終揭發保母無牌托育兒童及與丈夫一同動手打女童的事實。



台灣1名3歲半的女童被保母及她丈夫打至後胸壁、下背、骨盆及四肢多處挫傷，女童父親事後控告保母「毆打虐待」女童。（「靠北保母」FB圖片）

台灣台中市1名任職司機的父親日前在Facebook專頁「靠北保母」發文，因為他需要早出晚歸工作，而妻子又要天天加班，難以照顧年僅3歲半、讀小班的女兒。平時一般由他整理好孩子上幼稚園要帶的東西，再由90多歲的阿公、阿嬤陪着孩子等候學校的保母車接送。不過，因怕「兩位老人家處理孩子事情處理不好」，又想讓孩子有較好的作息，於是他從本月（3月）起，就找了1位保母。

本來，樓主是想讓保母載送孩子上下課，但為了不讓孩子太累及保母要來回奔波，因此與保母磋商好，孩子由保母24小時照顧，上下課以外的時間都在保母家生活。起初雙方有訂立合約，「我有跟她說不轉學，要能幫我接送上下課」，而保母亦同意。但到了3月6日，保母就突然要求要幫孩子轉學到自己住所附近，方便接送，「不照她意思轉學就突然不顧小孩叫我們馬上帶走」。樓主只好同意，「我馬上下班去到他家，9點快10點，也有再看到小孩從他在家車下車安然無恙」。

女童就讀的幼稚園老師幫她換尿片時發現異樣，女童身上有大面積瘀青、手腳紅腫，走路不正常，於是便通報相關兒童機構。（非當事人，GettyImages）

他又表示，在孩子轉校前，他下班後再晚也會去保母家看看孩子，「都有事先打電話傳訊息說要拿東西過去和看一下小孩」，但後來轉學後就時常撲空，「始終就是說不在家，去都撲空，小孩東西放在她家門口我們就離開」。

直至周一（13日）早上9點左右，幼稚園老師幫女童換尿片時發現異樣，「大量瘀青、手腳被打到紅腫，走路都不正常」，於是便打算通報相關兒童機構，但保母說是孩子「走樓梯跌倒」，於是阻止校方通報。當時樓主正在駕駛，只好叫妻子先去學校查看情況。最後，校方叫救護車，由女童母親陪女童入院。

從女童父親上傳的醫院報告可見，女童出現頭皮鈍傷、雙臂挫傷、左側後胸壁挫傷、下背和骨盆挫傷、雙足挫傷。該名父親得知後即時請假下班趕到醫院看孩子，並到警局報案，「我真的流下眼淚了，發表此文章希望不要再有小孩受到2次傷」。事後警方調查保母時，保母承認因女童在樓梯上玩，於是動手教訓了孩子，「她老公看不下去接手繼續打」。

綜合台灣媒體報道，該名保母曾冷血解釋動手原因是女童「很吵」，而警方亦進一步查出，保母並沒有合格執照。台中社會局表示，保母夫妻倆坦承對孩童施暴，涉及違反兒少權法第49條，社會局將依兒少權法，就保母沒有取得居家式托育服務登記證書就違法收托以開罰。

（綜合）