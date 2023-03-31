離譜！內地網紅稱25歲患末期肝癌　登熱搜卻「全是假」　醫生咁講

太離譜了！內地1名美妝博主日前上傳約8分鐘的影片，聲稱自己年僅25歲患肝癌，「為什麼癌症一發現就是晚期」，隨即衝上微博熱搜第一位，不少網民稱看到哭了，惟影片最後卻有2秒出現「本期視頻內容純屬虛構」字眼，引發極大爭議。他昨晚承認自己沒有患癌，影片用意是希望大家關注自己身體，惟大批網民炮轟他應該一開始就說明事件是虛構，批評他為流量刻意誤導，目前他被微博禁言。有內地醫生原本也信以為真，以為博主年紀輕輕就患肝癌，認為完全無必要製造焦慮。



內地美妝網紅上傳影片指自己患上末期肝癌，後來承認是虛構。（微博影片截圖）

內媒報道，3月30日微博熱搜第一位屬於1條叫「為什麼癌症一發現就是晚期」的影片，該男美妝博主上傳約8分鐘的片，講述自己只有25歲，「不懂自己為什麼會確診肝癌」。他自責自己從未按時吃飯、睡覺，目前只有兩名好友知情，父母都不知，他的情況生存時間只剩1年，「短的話只有半年到幾個月後，我好想活下去啊」。

帖文引起關注後，有人發現片段最尾部份，有2秒出現「本期視頻內容純屬虛構」的字眼，引起造假爭議。博主後來在評論置頂區留言回應，自己身體只有些小毛病，沒有大問題，影片初衷是提醒大家多注重身體。

至晚上他才正式發文道歉，確認他在片段中所說患癌都是假的，他受1名網民很年輕就得到肝癌的經歷啟發，想到自己也有2、3年沒做身體檢查，所以做影片呼籲大家重視自己身體，少熬夜、少抽煙、少喝酒、定期體驗，「用第一人稱的方式來呈現出來」，影片最後才提及內容是虛構，「是我創作上的疏忽，對不起大家，我知道錯了」。他目前因為違反社區公約，正處於禁言狀態。

不過網民對他的解釋不買帳，部份人稱看到哭了，「你知道我作為得過癌症的患者看到最後的心情嗎？」，炮轟他為了流量「博眼球」虛構故事，如果單純提醒大家，應該在片頭講明。有人踢爆他之前已經消費過患抑鬱症，「他竟然還不被封殺…這種沒底線的網紅真的醉了」、「狼來了的故事不知道他聽過沒有」、「全網封殺，警方應該介入調查」。

對此，北京協和醫學院腫瘤醫學博士曾維根也在微博發文，稱真的以為那博主年紀輕輕得肝癌，「原來是騙人的，沒有必要製造焦慮」。他解釋肝癌大部份因乙肝、丙肝、酒精肝等導致肝硬化、最後發展成肝癌，是漫長的過程，故肝癌常見於中老年人，在年輕人中不常見。如果有年輕人患上，一般是家族有乙型肝炎病史，可能自小就經母體傳染到乙肝。

曾維根說，雖然國內患肝癌者眾，但沒必要焦慮，健康飲食、規律作息、定期體檢，若在早期發現，目前的治療效果也很不錯。

（綜合）