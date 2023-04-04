男子不煙不酒竟患肺癌末期　醫生警告小心3種家電　10症狀要求醫

【肺癌／症狀】患肺癌竟然與家庭電器有關？台灣一名男子不煙不酒又熱愛運動，詎料到醫院檢查時，驚訝發現自己竟已患上末期肺癌。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰指出，要預防肺癌，遠離空氣污染、不吸煙等只是基本要件，提醒還要小心家中電器釋放出的物質，例如打印機、氣炸鍋及電烤爐等。

另外，肺癌是常見「癌症殺手（致命癌症）」，如出現背痛、頭痛等10個症狀，就要及早求醫。



台灣一名男子不煙不酒又熱愛運動，詎料到醫院檢查時，驚訝發現自己竟已患上末期肺癌。（示意圖，Towfiqu Barbhuiya／unsplash）

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰日前分享病例，指一名「不煙不酒又熱愛運動」的男子，因母親及哥哥都確診肺癌，於是便求醫檢查，沒想到一查發現，自己竟已患上肺癌第4期，難以置信，「我前一陣子還去跑馬拉松啊…」。

蘇一峰表示，很多肺癌患者都會驚訝地說「我不吸煙也不喝酒，怎麼會得肺癌？」，但他指出，要預防肺癌，遠離空氣污染、不吸煙和廚房油煙只是基本條件，提醒還要注意工作場所和家中電器釋放出的物質，包括打印機的碳微粒；氣炸鍋、電烤爐散發pm 2.5懸浮微粒等。

蘇一峰又引述美國醫學期刊研究指出，在家使用化學清潔劑打掃，肺功能受損程度相當於每天吸煙20支，必須小心。

肺癌10大症狀要注意！背痛、頭痛小心



肺癌是香港第1號「癌症殺手」（致命癌症首位）。（資料圖片）

在香港，肺癌是第1號「癌症殺手」（致命癌症首位），男性女性都有機會患上。雖然早期肺癌一般沒有明顯病徵，但隨着病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致多個病徵，如果有背痛、頭痛都要小心！

肺癌10大病徵▼▼▼