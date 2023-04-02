的士劏客新招！司機1舉動咪錶車費即4倍計　多名內地客中招：明宰

【的士／濫收車資／香港旅遊】的士濫收車資問題禁之不絕。多名內地客於社交平台發文控訴在香港搭的士被「亂收費」，指乘的士到達目的地後，原本打算按錶付款，但司機突然「在框框按了幾下」，錶價直接數以倍計，「和我們說需要過隧道費用什麼的」，更「把100蚊當作10蚊」，直斥是「明宰」、「這是這麼多次去香港唯一一次讓人感覺不適的經歷！」。



多名內地客講述在香港搭的士經歷。（示意圖／資料圖片）

有內地旅客於小紅書以「吐槽一下香港紅色的士亂收費問題」為題發文，講述在香港搭的士被濫收車資經歷。他指出，3月28日由深圳福田口岸過境香港轉機停留一天，由於有老人及幼兒同行，於是選擇坐的士前往尖沙咀彌敦道一酒店，車程大約是45分鐘。

樓主表示，到達目的地後，的士咪表顯示車費為298元，「心想沒超過300，還好！」，於是低頭拿錢包付款。沒想到他突然聽見司機說車費是557元，大感震驚，「what？是我看錯了嗎？我一抬頭果真計價器（咪錶）已經跳到557」。

有內地旅客於小紅書以「吐槽一下香港紅色的士亂收費問題」為題發文，講述在香港搭的士被濫收車資經歷。（小紅書）

雖然心裏疑惑，但由於奔波一天，老人孩子都很累，樓主還是付了款下車，「但心裏一直像吃個一顆蒼蠅！因為23號在香港入深圳時坐計程車（的士），香港機場到福田口岸收費270港幣，想着這次只要300至400港幣差不多」，他因而直斥司機「明宰」，「這是這麼多次去香港唯一一次讓人感覺不適的經歷！」。

濫收車資問題疑非單一事件。另一名內地客於「小紅書」以「香港旅遊被宰之的士篇」為題發文，稱他從佐敦道搭的士到山頂，咪表顯示100多元，詎料司機「框框按了幾下」，咪錶「直接跳到快400」。他指司機當時解釋加收費用是「隧道費」，並示意他們趕緊付款離開，「我朋友又很客氣讓我們先下車他來給，但是下車後朋友和我們吐槽司機把100蚊當作10蚊」。後來他搭的士回荃灣酒店，發現車費連隧道費合共僅約130元，才意識到自己「被宰」，提醒其他來港網民，「總結：發現價格不太對時候讓司機給小票和記錄車牌號！」。

另一名內地客於「小紅書」以「香港旅遊被宰之的士篇」為題發文講述類似經歷。（小紅書）

搭的士「亂收費」問題引來網民熱議，「嗯，真的是買教訓，直接出來截車挺冒險的，要不平台叫車，要不像機場那樣有監管還可以」、「計價表上有一個加價的按鈕，很多的士司機會趁你不注意隨便按的，要小心」、「很多時候都有附加費，就是隧道費跟價格調整，但這個我感覺是被坑了」、「香港計程車司機很多都會坑人」。也有網民建議樓主，下次再遇到同類情況，可報警求助。

根據《道路交通條例》，的士濫收車資、拒絕載客等行為均屬違法，最高罰款10,000元及監禁6個月。