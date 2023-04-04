清明節｜阿哥女友親戚都要拜？　網民呻：對先人嚟講我哋係陌生人

清明節將至，許多人都會掃墓祭祖，但拜祭對象都是家族先人，惟有網民在網上發文大呻，指自己與家人已提早完成拜祭，惟父親近日再通知他將要再去拜山，對象竟是其哥哥女朋友的親戚，讓他大感困惑，慨嘆「對啲先人嚟講我哋係陌生人人，無端端走去拜佢哋唔奇怪咩？」。



樓主指自己與家人已提早完成拜祭，惟父親近日再通知他將要再去拜山，對象竟是其哥哥女朋友的親戚，讓他大感困惑。（資料圖片）

樓主在香港討論區以「連阿哥女朋友啲先人我哋都要去拜…」為題發文，表示自己與家人早已拜祭家族先人，但最近收到父親的短訊，表示本周六（8日）要再去拜山。樓主感到很奇怪，「諗唔到仲有咩山好拜？咪問佢哋之前唔係拜晒啦咩？」，隨即收到父親來電，並指日前已約定好樓主哥哥的女朋友，將一同拜祭女方的親戚。

樓主續稱，由於家人上周與女方另行相約吃飯，故他這次拜祭女方親戚一事根本毫不知情，而祭祀對象更是哥哥女友的叔父的妻子，直言「未結婚點解連阿哥女朋友啲先人都要照顧埋，我連阿哥女朋友都唔熟點解我都要去一齊拜？」，又指對有關先人來說，樓主等人根本就是陌生人，突然前往拜祭反而非常奇怪。

不少網民認同樓主，表示上山拜祭毫不相識的陌生人非常奇怪，（資料圖片）

帖文一出，不少網民同樣認為樓主的父親很古怪，並認同樓主的看法，表示素未謀面的陌生人，根本毋需參與祭祀，「唔識的根本沒必要拜」、「關鍵在你阿爸身上，咁都得」、「就算佢哋結咗婚，我都未聽過有人會去拜阿嫂啲先人」、「就算你阿哥同佢女朋友結咗婚，都好似唔關你同你父母事喎，定係你父母太過熱情？」、「你阿哥去拜都算，你老豆都要去拜係咩事」、「結咗婚，你哋全家都唔應該拜啦，最多畀你阿哥跟阿嫂去拜，已經好畀面」。