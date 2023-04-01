清明掃墓他燒「紙紮Apple禮盒」給祖先　眼利網民揭：缺幾樣東西

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

【清明節／掃墓】下周三4月5日就是清明節，許多民眾陸續開始進行掃墓。有網友準備了「Apple全餐」要燒給祖先，除了各式各樣的Apple產品，還包括充電頭和充電線，不禁笑說「這樣就不會半夜來說沒充電器了」，照片曝光後笑翻眾人，卻也有人表示該套「Apple全餐」祭品依舊有配備不齊全的地方。

原PO在Facebook社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見一份紙紮祭祖用品裡，有iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod mini以及一組充電器。原PO認為這組紙紮商品很齊全，全套售價200元（台幣），得意表示燒給祖先後，「就不會半夜來說沒充電器了」。

【圖輯】點圖放大看更多網民留言及「紙紮Apple禮盒」的照片👇👇👇

+18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

貼文一出，網友紛紛留言說少了幾樣東西，「然後祖先半夜託夢吵說怎麼沒有Macbook」、「為什麼沒有Apple TV」、「需要充電的裝置這麼多，還缺一條延長線」、「充電器和線太少，也沒有多孔插座」、「手錶（Apple Watch）也要充電器」、「他會半夜來叫你貼保護貼」、「使用說明書咧？」、「沒有手機架跟平板夾，會手痠」。

【相關圖輯】清明節禁忌逐個數「10種人」不宜掃墓　犯禁隨時惡運纏身又患病（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+17

有網友開玩笑說，這套「3C大禮包」產品就算準備得再齊全，也會有其他問題，「有可能半夜去問你怎麼用」、「嗯…你確定下面有訊號」、「SIM卡記得燒一張中華電信的，記得要開5G」、「還要燒個電廠」、「現實生活都缺電了，下面可能更缺」、「沒Wi-Fi啦」、「沒載TikTok，不及格」、「LINE跟FB要先下載好」。更有人逗趣表示「整組200元我好像可以買一下，感覺我家人有需要用看看，畢竟祂們以前只有3310」、「史提夫喬布斯（Steven Jobs）下去後，你確定我們的型號夠新嗎？」、「Apple的商品下去會不會是山寨版？」。

【相關圖輯】清明掃墓要小心！一文看清哪6種水果不宜拜祖先　香蕉龍眼都唔得（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+5
驚！清明節掃墓失控　私家車倒退撞墳墓　墓碑狀況超意外反惹關注清明節禁忌丨拜山掃墓祭品可否拎返屋企食？網民話呢1點最緊要清明節掃墓「4生肖要小心」有兩個字千祈唔好講｜附清明10大禁忌外國公司傳電郵祝清明節快樂　打工仔：咁大整蠱？遲啲盂蘭節快樂清明節｜人神共憤！兇徒闖墓地搗亂　打爛骨灰盅先人骨灰混合亂撒清明節│營多撈指「一家人要齊齊整整」被批　1句回應化解公關災難

延伸閱讀：

雞排一片終於漲破100！名店哀「成本沒法度」 網喊：見證歷史

他見機車把手裝這一物讚「生活智慧王」 網驚：非常危險

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

清明節
台灣
Apple
Apple產品
祭祀
熱話
聯合新聞網