銀行存款$2200萬做定期　5年後餘額竟只剩$40　男子悉真相崩潰

【銀行／定期存款】錢放在銀行卻「大縮水」？內地一名劉姓男子於銀行存入1,900萬人民幣（約2,200萬港元）作定期存款，5年後到銀行想把存款取出，詎料被告知銀行卡存款只剩34人民幣（約40港元）。大感震驚的劉男向職員查詢，職員卻說「與銀行沒有關係」，氣得劉男要與銀行「爭取到底」，結果卻發現崩潰真相 ── 原來是其在銀行擔任客戶經理的小舅，透過姐姐（劉男妻子）取得帳戶密碼，把1,900萬人民幣用作投資，最終差不多輸光。



錢放在銀行卻「大縮水」？（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，劉男5年前於銀行存款1,900萬人民幣，用作5年定期。由於劉男長期在外國工作，他5年後回國到銀行想取出存款，沒想到職員竟告訴他銀行卡只剩下34人民幣。震驚的劉男追問職員存款減少原因，職員只重複「這和我們銀行沒有關係」，令他「氣炸」怒吼「什麼沒有關係！我本人存的錢，我本人沒有動過，為什麼現在錢沒有了？你們一句沒有關係就可以把我打發了？」。

劉男於是要求查看銀行卡過去5年交易紀錄，竟列出了密密麻麻的賬單，顯示存款以每筆萬元為單位轉賬、購買理財產品及股票，總共有幾百單交易。銀行職員則強調，每宗交易都合法合規，與是開戶者個人行為，與銀行沒有關係。劉男不滿，決心要與銀行「幹到底」，並報警處理，終發現存款減少原因。

劉男要求查看銀行卡過去5年交易紀錄，竟列出了密密麻麻的賬單。（網上圖片）

警方調查發現，劉男的銀行卡是用其妻子身份證辦理，而劉男小舅剛好在他存款銀行擔任客戶經理，於是小舅利用姐姐（劉男妻子）取得劉男帳戶及密碼，把內裏1,900萬人民幣用作投資，然而因投資眼光差，幾乎輸光了存款。

驚悉真相的劉男與小舅對質，沒想到被對方揶揄「姐夫你到底想怎麼樣？你難道讓我賠你這筆錢嗎？你是我親姐夫啊」。不滿被道德綁架的劉男，憤而提告，法院最終判小舅罰款10萬人民幣（約11萬港元），並要賠償劉男1,900萬人民幣（約2,200萬港元）。

法院最終判小舅罰款10萬人民幣（約11萬港元），並要賠償劉男1,900萬人民幣（約2,200萬港元）。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，「看開頭以為是銀行職員的問題，看到中間以為是他老婆的問題，看完一分析，這不就是自己的問題嗎？」、「這就真的跟銀行無關了，帳戶是妻子的名子，在妻子的許可下領出，銀行沒責任」。

翻查資料，事件早於2022年7月已有報道，至近日被網民翻炒再度廣傳。