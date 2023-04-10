烏克蘭美女半裸體驗「抓鳳筋」按摩　爽喊做一次回不去：快不行惹

抓「龍筋」聽得多，抓「鳳筋」又是什麼樣的體驗？烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin，佳娜）以普通話拍攝影片，在台灣相當受歡迎，早前她就飛到泰國體驗「抓鳳筋」並拍片分享過程，形容「抓鳳筋」比想像中不同，直言「做過一次這個按摩，你就會回不去，真的非常輕鬆」。



烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin，佳娜）（右）飛到泰國體驗「抓鳳筋」並拍片分享過程。（影片截圖）

烏克蘭美女網紅「林佳娜（佳娜）」於YouTube頻道上載影片，分享與朋友到泰國「抓鳳筋」體驗。佳娜表示自己之前沒試過「抓鳳筋」，只接觸過普通按摩，而作為「老江湖」的朋友「教路」，如果在泰國看到店面上有寫「抓龍筋」，通常也會有「抓鳳筋」服務，但實際需要向店家詢問。

「抓鳳筋」前，佳娜先視察按摩室環境，形容「設備還好的，很像汽車旅館，有兩個按摩床，旁邊還有一個梳化」，而她洗澡後要換店方提供的紙內褲，半裸趴在床上準備，有一條毛巾作蔽體之用。

來到「正場」，「抓鳳筋」的是女技師，技師先用精油幫佳娜按摩，接着佳娜跪在床上，女技師則戴上手套「抓鳳筋」，讓佳娜害怕說「我怕她會進去我的屁股，我不想要」，結果過程讓她大感意外。

抓完「鳳筋」，佳娜講述感受，直言與其想像不一樣，「沒按之前在想，是不是什麼變態的東西，還是有什麼色情的東西，完全沒有，這個師傅感覺超有經驗，而且按摩時我不會覺得舒服到那個高潮的那一種，就是真的很健康的舒服，跟一般的按摩沒有什麼差別，非常relax非常舒服」。她又說，試過一次就會難以忘懷，「做過一次這個按摩，你就會回不去，真的非常輕鬆」。

抓完「鳳筋」，佳娜講述感受，直言與其想像不一樣。（影片截圖）

影片引來網民熱議，上載4天已有超過58萬人次觀看。網民大讚佳娜勇敢，「佳娜太厲害了！」、「勇敢的佳娜老師」、「給佳娜拍拍手，勇氣可嘉」。也有網民驚訝泰國多稀奇服務，「笑死，第一次聽說鳳筋」、「非常特別的按摩」、「泰國真的猛」。