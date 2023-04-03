壽司郎翻版？男生向自助湯鍋加料再疑吐口水　食客揭惡行餐廳報警

日本迴轉壽司店壽司郎早前被1名高中生舔醬油瓶惡作劇，引發軒然大波。台灣近日就發生翻版惡搞事件，2名學生於高雄一家牛扒館用餐時，故意向自助區的粟米濃湯狂倒胡椒，又疑刻意向湯鍋吐口水，惡行遭食客揭發。餐廳得知事件後翻查閉路電視，發現兩名學生的行為全程被拍下，事後怒極報警處理。



台灣2名學生於高雄一家牛扒館用餐時，故意向自助區的粟米濃湯狂倒胡椒，又疑刻意向湯鍋吐口水，惡行遭食客揭發。（fb「爆料公社公開版」影片截圖）

「讓他們紅一下，這幾個人有人認識嗎？」有台灣網民日前於facebook群組上載閉路電視影片，稱有學生到高雄一家牛扒館用餐時，向店內自助區餐湯「加料」惡搞，狠斥：「現在的教育真的有這麼差嗎？」

樓主上載的影片可見，一行4名男學生同到牛扒館用餐，坐在最近自助區的餐桌，旁邊為餐廳廚房，當時有職員正在工作，惟沒有留意學生行為。事發時2名分別穿黑褲及灰褲學生走近自助區湯鍋，突然拿起黑椒罐向粟米濃湯狂加黑胡椒，甚至疑向鍋內吐口水。2人一度返回座位與同伴聊天，其後再次走近湯鍋，並拿湯勺不斷攪拌濃湯掩飾。

2名學生拿起黑椒罐向粟米濃湯狂加黑胡椒，甚至疑向鍋內吐口水，其後再次走近湯鍋，並拿湯勺不斷攪拌濃湯掩飾。（fb「爆料公社公開版」影片截圖）

後來餐廳有食客留意到學生行為，亦有人喝了「加料」餐湯，揭發學生所為，隨即向職員反映。餐廳翻查閉路電視片段，發現學生惡行全程遭拍下，因而決定報警備案。

影片曝光後即引來網民討論，不少人狠斥涉事學生行為缺德，隨時釀成食物安全危機，「你玩你自己桌上的就算了，跑去玩人家店內還有其他人要食用的幹嘛呀」、「狒狒都比他們有教養」。亦有人建議餐廳向學生提告，讓他們明白事件嚴重性，「店家要硬起來提告啦！都害其他客人喝到了」、「這種屁孩真的該肉搜出來被震撼教育一下」。

+ 1

事後高雄警察楠梓分局表示，接獲牛扒館蔡姓店主報案，稱有4名顧客於店內用餐時，將黑椒倒進粟米濃湯內，又向濃湯吐口水，導致其他食客喝到。警方經追查，揭發涉事4名食客為未成年學生，蔡姓店主得知後決定不追究。不過警方決定通知4人的學生負責勸導及輔導，同時通知4人家長，要求管教。

涉事學生就讀的高中得知事件隨即了解情況，學生坦承曾將胡椒粉倒進湯中，但否認曾吐口水。校方指，相關學生經過訓誡後已有悔意，已責付家長帶學生到餐廳道歉，對造成餐廳聲譽及生意損失深感抱歉。校方又指，相關學生受網路影片及事件影響甚深，學校會本着教育的立場輔導學生，並利用集會時間教育，避免同類事件發生。