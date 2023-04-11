大專港女做文員被斥唔上進　父母認為人工至少咁多　網民1句安慰

做文員得罪了全世界嗎？有女生在網上發文，分享自己大專畢業，現時做萬多元的政府文員工作，惟父母的朋友不停指責她「點解唔搵份好工」，認為大專畢生月薪應該有5、6萬，「我覺得被冒犯，最慘屋企人又附和佢」，常常不理條件叫她去考一些高薪工作，「只係關心你搵幾多」，她大呻現時有穩定加薪又有晉升機會，「我唔想將條命搏係返工度」。有網民認同父母的擔心有理，直言文員是會被AI取代的工作，惟許多人力撐樓主，不應浪費心力理無聊人，其中1句留言，更令樓主淚崩。



女生大專畢業做文員，被父母朋友批評「唔上進」，結果父母狂叫她轉工。（《我要準時下班》劇照）

樓主在親子王國討論區以題為「畀人話人工低，唔上進」發文，她分享自己現時是「人工萬幾」的政府文員，最近常被父母的朋友叫她「上進點」，「覺得大專學歷嘅人機會多」、「可以考工程師等等，我覺得好離地」、「點解唔搵份好啲嘅工、人工高嘅工做」。

她自問不是專業人士材料，自己又有正職，「我覺得被冒犯，最慘屋企人又附和佢，我覺得好辛苦」。由於親朋眼中，大專畢業生應該有5、6萬月薪，父母又易受影響，真的要求她去考月薪5、6萬的工，但她根本就不符合資格，除了要讀相關學科，還要考牌，前後已經8年時間，「唔理工作內容，一見人工高就叫你去考」，試過離奇叫她考消防員，「大攬都扯唔埋，你都打個突啦」。

樓主自認平庸，而且體力一般，每天上完班已經很累，「人工低唔代表工作內容輕鬆，每日返工都需要花精神」，每周去到星期三、四已經覺得很難起床，故根本無時間想考什麼專業資格、文憑，「自己知自己事」、「做返我能力所及嘅嘢」。現在人工不高，但會穩定加薪又有晉升機會，「個個只係關心你搵幾多，唔會理你健康點，情緒點，只係覺得你唔夠努力」。

女生感覺被冒犯，「最慘屋企人又附和」。《我要準時下班》劇照）

樓主曾試過身兼數職收入不錯，但發現犧牲了休息和健康，「我唔想將條命搏係返工度」，怕情緒和身體出問題，才選擇人工不高，但休息時間較足的文員工作。有些人熱衷於批評別人人生，「係，你係上進，但唔好將你嗰套套落人哋身上，尊重吓人哋，尊重各個崗位」。

部份網民見樓主做文員，提醒應她做長遠打算，早早進修轉工，「我同我嘅朋友都係無家底，大家都想為大家好，先會有時叫佢跳出舒適圈」，而且愈早愈好，「30幾歲讀書難入腦」、「將來文員都好大機會被AI取代，父母當然擔心」。

有網民認為文員將來很可能被AI取代，但樓主不太擔心。《我要準時下班》劇照））

惟許多人認同太多人不理現實「盲建議」，「往往叫你努力的人，自己最不努力」，而且「阿爸阿媽為你好」是種情緒勒索，只要樓主收入夠生活，「唔使浪費心力去理啲無聊人 , 直接無視佢」、「錢夠用就得，最緊要自己活得開心健康」。樓主笑言將來很多工種可能會被AI取代，包括專業人士，故不太擔心。

有網民安慰道：「身邊的人只會關心你飛得高不高，飛得遠不遠，但不會關心你飛得累不累，只有自己才知道。彷彿世人都以金錢多少定輸贏，定成就高低。」樓主回覆說她看得哭了。

（親子王國）