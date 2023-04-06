的士車尾放兩大行李篋　大力閂門即碎玻璃下場慘了　網民：陰公豬

帶同大型行李外出，不少人為方便也會選擇乘搭的士。網上流傳相片，顯示1輛混能的士車尾放有2個大行李篋，惟司機或乘客疑未有注意擺放方法，關上車門時，車尾門的玻璃即撞向行李篋，玻璃頓時碎滿一地。相中可見，司機及疑似乘客正視察車尾的情況，似乎對爆玻璃一事感到無奈。



網上流傳相片，顯示1輛混能的士車尾放有2個大行李篋，惟司機或乘客疑未有注意擺放方法，關門時玻璃即撞向行李篋，玻璃頓時碎滿一地。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

相關相片於不同駕駛群組流傳，顯示1輛混能的士停泊於路邊，疑似司機及乘客同站於車尾位置正在視察，表情非常無奈。相中可見，的士車尾放有2個大型行李篋，估計司機或乘客關上車尾門時，疑未有留意行李的擺放方法，或忘記將行李平放，導致行李的邊角撞向車門玻璃，令玻璃不慎被撞碎，碎片散滿一地。

網民看過相片也不禁直呼誇張，認為相關意外非常罕見，紛紛討論責任誰屬，「為咗賺埋行李錢可以去到幾盡」、「塊玻璃點計先，又call保險？」、「邊個關門邊個負責，就係咁簡單。明顯閂唔埋都要閂，冇常識嗎？」、「如果係個的士司機閂尾門就係佢白痴，做得這行咁都唔知？唔好話的士司機啦，識揸車嘅都應該知道，一定爆玻璃，其實係普通常識嚟啫」。

帖文一出，不少網民紛紛討論事件責任誰屬，又認為相關意外非常罕見。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有網民則笑言，帖文或是另類廣告，顯示行李篋外殼非常堅硬，能妥善保障財物，「有冇人知個行李箱咩牌子？」、「證明個篋幾襟撞」、「個箱咩牌嘅？我都想買個」。亦有人形容事件是「車尾『傷』」，笑稱「好慘，但有點好笑」、「的哥好陰公豬」。