離奇命案！93歲婦「口鼻全封」全身紅衣死亡　為台灣知名學者母親

台灣發生離奇命案。新北市有93歲老婦被外傭發現倒在睡房，是當地知名學者的母親。當地傳媒報道，老婦被發現時「全身紅衣」，而且口鼻被封上膠帶，口內有不明綠色液體和嘔吐物，送院後宣告不治，現場留有疑似遺書，沒有打鬥痕迹，死因仍然待查。台灣法醫高大成認為，尋短者將口鼻同時貼上膠布的手法很罕見，死者口中的綠色汁液相信是膽汁，估計事前服用了過量藥物，籲警方仔細調查。



台灣著名學者的93歲母親倒在睡房，被發現時已沒有呼吸心跳。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，新北市新店區有93歲老婦倒臥睡房。4月5日，老婦的外傭放連假後回家，假期時曾與老婦通電話，當天傍晚6時回到家中，發現老婦全身紅衣倒在睡房，口鼻貼上膠帶，嘴巴有嘔吐物和綠色汁液，急向鄰居求助報警。

警方趕到現場，發現老婦已經沒有呼吸和心跳，送院後宣告不治。現場沒有打鬥痕迹，判斷無外力介入，老婦上衣、褲子、內衣褲、襪子全是紅色，現場留有疑似遺書，死因仍然待查，鑑證小組仍繼續在現場搜證。消息指，疑似遺書上有鬆散文字，透露久病厭世，文字不通順似乎精神狀況很差。

當地傳媒指，老婦是台灣知名學者、台大政治學系明姓名譽教授之母。警方已聯絡該名學者落口供。明姓學者不是跟母親同住，但知道母親身體不好，不清楚事發經過。

法醫高大成接受當地傳媒訪問，他曾見過人嘴貼膠布尋短，主因是怕舌頭吐出來難看，但連鼻子都貼上造成窒息的手法很罕見，死者口內的綠色液體他推斷為膽汁，估計事前吃過量藥物，惟如果已貼上口鼻，很快就會窒息，沒必要另外服藥。

他認為如此急於讓自己窒息，顯示尋短意志堅定，若膠帶上有死者指紋、及在屋內找到膠帶，就應該是尋短，但手法實屬離奇，他認為仍不能排除他殺可能，應檢視遺書筆迹、現場有沒有藥物瓶，藥物瓶是否在死者伸手可及之處、膠布來源及上面是否有其他人指紋等，呼籲警方仔細調查。至於對方身穿紅衣，他不希望循含恨輕生方向想，相信對方只是喜愛穿紅色衣物。

（綜合）

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