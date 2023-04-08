恐怖！18歲女遭砍斷四肢慘成「人彘」　警看焦屍嚇呆　揭心寒內情

新西蘭發生恐怖兇殺案！一名18歲女子遭人殺害並砍掉手腳成「人彘」，再被扔進汽車並連人帶車放火燒毀。女子屍體被發現時已焦黑不全，死狀相當悽慘不似人形，警方起初還以為是羊屍體。而死者姊妹事後透露了更多慘案內情。



18歲少女阿利琪（Ariki Rigby）手腳都被砍掉變成「人彘」。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發去年9月，地點在新西蘭北島哈夫洛克（Havelock）北部鄉村地區。18歲少女阿利琪（Ariki Rigby）遺體被遛狗人士發現，當時阿利琪手腳都被砍掉變成「人彘」，並被塞在汽車駕駛座下方放火燒車。由於屍體焦黑殘缺不全，警方一度以為是羊的屍體。

由於屍體焦黑殘缺不全，警方一度以為是羊的屍體。（網上圖片）

案發超過半年，阿利琪姊妹安娜赫拉（Anaherā）日前透露，阿利琪是在回家鄉探望父親和親戚時遭殘殺，而她對阿利琪最後記憶，是在阿利琪出門前坐車準備離開。

安娜赫拉憶述，由於當時正在下雨，生怕路上危險，她求阿利琪留下來，惟阿利琪不願意堅持出門，沒想到成為2人最後對話。安娜赫拉續說，阿利琪出門後第一個星期與父親度過，後來改到朋友家住就難以聯絡，感嘆要不是有人遛狗時發現阿利琪屍體，恐怕阿利琪仍然是「失蹤」。

安娜赫拉又提到，阿利琪生前受心理健康問題所苦，持續努力和疾病奮鬥。她估計，殺害阿利琪的兇手與黑幫有關，但也發現阿利琪社交媒體有友人傳送詭異訊息，包括「我應該帶上我的霰彈槍嗎」、「我不在乎，殺了我的狗，我已經筋疲力盡了，殺了我就好了」等，讓她相當不安，期望真兇早日繩之以法。