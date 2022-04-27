17歲少女中毒昏迷　醫院判腦死父母忍痛捐器官　捐贈前突蘇醒康復

【器官捐贈／奇蹟】內地一名17歲少女因服藥中毒昏迷，心跳驟停沒有意識，被當地醫院判斷為腦死亡。父母眼看女兒救治無望悲痛欲絕，決定簽字把女兒的全部器官捐給有需要的人，以另種方式延續女兒生命。沒想到器官捐贈這善心舉動，竟救回少女一命，目前更已康復出院。



17歲少女小雨因服藥中毒昏迷，當地醫院判斷為腦死亡，家人悲痛欲絕決定簽字把女兒的全部器官捐給有需要的人，以另種方式延續女兒生命，沒想到器官捐贈這善心舉動，竟救回小雨一命。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，居於湖北赤壁市的17歲少女小雨，4月4日上午因服下一整樽藥物深度昏迷，心跳驟停，意識喪失。由於小雨已無法自行呼吸，當地醫院多次向小雨家人發出病危通知書，指小雨腦部沒有復蘇迹象，初步判斷為腦死亡。

眼看救治無望，悲痛欲絕的家人簽署了器官捐贈同意書，願意把小雨的全部器官捐給有需要的人，以另一種方式延續女兒的生命。沒料這個遺愛人間的舉動，竟然奇蹟地把小雨救回來，而關鍵就是負責器官捐贈的協調員。

小雨成功逃出死亡關。 （影片截圖）

負責小雨器官捐贈的武漢大學人民醫院器官捐獻協調員戢春蘭表示，雖然家屬簽署了器官捐贈同意書，但她認為盡最大力量救治患者才是首要工作，「我們不會為了救治生命，而放棄任何一個生命。哪怕有萬分之一的希望，也要盡百分之百的努力」。

於是經戢春蘭幫助下，小雨被轉到武漢大學人民醫院重症醫學科，以博得最後一線生機。醫護團隊採取雙重血漿置換和血液灌流方法，清除小雨血中的殘留藥物，昏迷2天的小雨隨之蘇醒。目前她已毋須再靠呼吸機維生，康復出院。

不過小雨康復後，還有一個問題困擾家人，就是數以萬元計算的醫藥費，幸而經網上眾籌成功籌得17萬多元人民幣（港幣約20萬元），解決了家人的負擔。