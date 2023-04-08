請假給空姐未婚妻驚喜　男開門目擊床上激戰男同事崩潰　後續更狂

想給未婚妻「驚喜」，卻慘成「驚嚇」。外國一名男子為了給任職空姐的未婚妻驚喜，於是特地請假飛往馬來西亞吉隆坡，沒想到竟看到未婚妻出軌男同事，「驚喜」瞬間變成噩夢。不甘「戴綠帽」的男子於是以匿名方式，在網上把未婚妻與姦夫行為公告天下，又要求未婚妻任職的航空公司對2人採取紀律行動。



（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，該男子於Facebook發文講述未婚妻出軌事件。他表示，由於任職空姐的未婚妻正在吉隆坡培訓，於是他請假飛往吉隆坡，希望給未婚妻一個驚喜，詎料卻看到未婚妻與男同事上床激戰，相當崩潰，「希望製造驚喜，我不知道會導致心碎…」。

該男子指出，今次事件或是上天指引，難怪他當時有強烈直覺要給未婚妻驚喜，感嘆「我本應歡樂的假期轉眼成了噩夢，她與別的男子出軌，多年來的感情就這樣消失了」。

不甘「戴綠帽」的他決定大報復，匿名在Facebook上載「捉姦」影片，把未婚妻和姦夫行為公告天下，並要求未婚妻任職的航空公司對2人採取紀律行動。

樓主經歷引來網民熱議，紛紛勸他趁早分手，「在我看來，乾脆分手總比做夫妻好」、「外面還有很多更好的」、「放手吧...」、「結婚前認清真面目也是好事。」