黃大仙買$73鹽焗雞飯外賣中伏！港女斥賣相不知所謂：衰過隔夜餸

滿心歡喜買外賣回家開餐，打開飯盒卻收到賣相「倒米」的食物，失望也是在所難免。有網民近日大呻外賣中伏經歷，稱在黃大仙一餐廳購入價值73元的鹽焗雞飯連飲品套餐，惟打開飯盒後只見猶如胡亂擺放的雞件，部份更皮肉分離，形容賣相極差，「衰過隔夜餸，離晒譜㗎」。這次外賣令她對餐廳非常失望，直言不會再光顧，甚至希望同一舖位更換另一餐廳。



有網民近日大呻外賣中伏經歷，稱在黃大仙一餐廳購入價值73元的鹽焗雞飯連飲品套餐，惟打開飯盒後只見猶如胡亂擺放的雞件，部份更皮肉分離，形容賣相極差。（fb「黃大仙區友」圖片）

該網民日前於facebook發文，稱在黃大仙中心1間中式餐廳購買外賣，點了1份價值72元的鹽焗雞飯連飲品套餐，包括四分一隻鹽焗雞、白飯及凍薏米水，連同外賣收費為73元。沒想到回家後打開餐點，賣相卻令她大失所望，鹽焗雞不但沒有整齊切好，部份更皮肉分離，看起來非常「乾柴」，猶如隨意放進盒內。

樓主形容，看到餐點的一刻已食慾全消，「一打開見到都唔開胃」，直指餐廳離譜，未有做好品質管理，「未曾見過咁樣嘅外賣都要收客人$72蚊，仲要話係米芝蓮餐廳，不知所謂仲衰過隔夜餸，離晒譜㗎！咁樣嘅飯餸都夠膽收人哋$72！」，甚至狠斥「希望咁不知所謂嘅餐廳快X啲執笠，換過第二間餐廳」。

她續指，本來對餐廳出品也沒太大期望，當日是首次購買該餐廳的午餐，沒想到質素會令她如此失望，直言難以接受，「我都知道差，以前只係會買早餐，無諗過真係差得咁離譜，完全係唔能夠接受」。

樓主坦言，本來對餐廳出品也沒太大期望，當日是首次購買該餐廳的午餐，沒想到質素會令她如此失望。（資料圖片）

帖文引來同區街坊討論，不少人指曾有類似「中伏」經驗，「呢間嘢我食過一次之後都唔會再去食」、「我個仔不擇食，食過一次都竟然同我講，以後唔好再買這間！這間真的名不虛傳」、我老公試過叫條蒸魚有洗潔精味」、「我食過雲吞麵兩次，兩次都肚痾，所以以後都未幫襯」。

亦有人質疑，樓主獲得的外賣份量根本不足單據所顯示的四分一隻雞，「叫間舖砌返1/4隻雞出嚟先」、「拜山啲祭品都企理過佢好多」、「出面燒味雙併40蚊樓下包湯，份量多佢好多」、「先唔評論價錢，樓主你有冇食咗隻雞？睇到都覺得食完會食壞肚」。