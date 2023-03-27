麥當勞將軍漢堡無一半包皮？外賣客打開驚見真身崩潰　網民嘆離奇

買外賣回家才知中伏，當然十分崩潰！有網民發帖指於新蒲崗麥當勞（McDonald's）分店購買了1份玉子將軍漢堡包套餐，沒想到回家打開竟發現漢堡「無咗一半包皮」，其上載的圖片顯示漢堡沒有了底層麵包，事件令樓主崩潰憤怒。帖文引來網民熱議，直指事件離奇；也有網民分享類似經歷，直言「外賣真係要睇清楚」。《香港01》已就事向麥當勞查詢，正等候回覆。



有網民於網上發文指，他於新蒲崗麥當勞購買了1份玉子將軍漢堡包套餐，沒想到回家打開竟發現「無咗一半包皮」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

該網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指上周五（3月24日）晚上在新蒲崗麥當勞分店買了一份包餐，回到家想「大快朵頤」，沒想到打開包裝紙竟發現該包「無咗一半包皮」，相當崩潰憤怒。

從樓主上載圖片見到，他拿着的是玉子將軍漢堡，從上到下見到麵包、生菜、玉子（蛋）、牛肉漢堡，唯獨下最底的麵包不見了，醬汁佔滿包裝紙。

從樓主上載圖片見到，下最底的麵包不見了，醬汁佔滿包裝紙。。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

帖文引來網民熱議，有人笑言「（包皮）俾人割咗」、「仲好，食得嚟少一半罪惡感」、「你係咪撳咗『走包底』」。也有網民分享類似經歷，「我都係呀X！」、「我今晚去買外賣返到屋企一睇。叫九件雞兩個醬又無畀、然後玉子將軍漢堡走白色個隻汁，點知直頭走埋隻蛋，點解次次都總係一定有甩漏」，質疑「咁離奇！包包嗰個人唔覺有問題㗎咩？」。

有其他網民留言分享相同經歷，同樣是缺少一半包皮。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有網民建議樓主向麥當勞講述事件，「下次經過你同佢講返，佢一定畀返個包你」、「外賣真係要睇清楚」。

《香港01》記者已就事件麥當勞查詢，正等候回覆。