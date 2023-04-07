瘋傳長髮妹突於夜市「脫剩比堅尼」叫賣 網民：佩服這種敬業態度
撰文：中天新聞網
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早前寒流襲台灣，各區低溫寒冷，然而網路流傳一段影片，一名正妹竟在夜市脫到剩比堅尼幫忙推銷賣芭樂。
影片曝光後，引發網友熱議，而該名長髮妹的身分也隨之曝光，私下的個人照更是火辣！
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臉書粉專「將軍漁港馬沙南海鮮」近日曝光一段影片，影片內容為一名長髮妹子穿着黑色的長袖帽T及牛仔長褲前往雲林的某夜市的芭樂攤工作。
而她也在抵達工作的攤位時，開始將身上長袖及長褲都脫掉，接著更是在當天僅有10度以下的低溫中，換上藍色的比堅尼泳裝來叫賣。
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影片曝光後引起網友們熱烈討論，許多人紛紛大讚女子身材姣好，而該名女子的真實身分也隨之曝光，這名長髮妹名為「雅琁 Jennifer」，在臉書有多達1.1萬名粉絲追蹤。
許多網友看完更火辣的私照後紛紛留言，「就是佩服這種敬業態度，在哪？一定要去捧場」、「有人可以告訴我她有賣軟芭樂嗎？我阿公說他可憐那麼冷沒衣服穿，要捧場」、「我真不明白，為什麼會有這樣的違反風俗習慣的生意手法？不禁要問：道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？」。
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