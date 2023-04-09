太有秩序！大型超市進行顧客國籍調查　日本人1舉動獲讚有素質

疫情緩和後，各國民眾相繼外遊。日前有網民發現，台灣某大型商店設置海報對遊客進行國籍調查，希望旅客將貼紙貼在自己所屬國家或地區欄位。多地旅客配合貼貼紙，卻唯獨日本排列得非常整齊，因此格外顯眼。網民紛紛大讚日本人「太有秩序」、「質素就是不一樣」，但亦有留言認為，日本人太重視秩序的民族性令人很大壓力。



台灣大型商店設置海報並對遊客貼貼紙進行國籍調查，唯獨日本人排列得非常整齊。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

該網民在Facebook群組「路上觀察學院」發文，台灣某大型商店正對遊客進行國籍調查。從圖片可見，海報寫道「你從哪裡來？麻煩協助我們做外籍旅客國籍調查，謝謝！」，當中列出多個國家及地區，包括法國、美國、日本、韓國、中國、港澳、新加坡等。旅客到訪可把圓點貼紙貼在自己所屬地方，在茫茫貼紙海中，唯獨日本排列得非常整齊，所以格外顯眼。

不少網民大讚日本人骨子裏的守規行為，「日本超整齊，強烈對比」、「太有秩序了」、「很規矩」、「日本人質素就是不一樣」、「真的有強迫症的體現」；亦有人笑言「韓國那塊看起來很像在測色盲」、「日本有兩個叛逆份子」。

惟有留言就分析日本人為何連貼貼紙都要跟大隊，「日本的民族性就是不要特立獨行、標新立異，所以前面的人這樣貼，後面的人就會照做」，故有人對此感慨「當日本人壓力真大」。不過同一告示版上月已在Twitter瘋傳，有日本網民稱他的朋友到台灣觀光時，發現這個搞笑情況，所以便與他分享，讓他亦不禁笑稱，「真的是角色鮮明」。