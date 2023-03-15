日本旅遊回程「做漏1件事」唔見15000日圓　網民：剛去東京都試過

「旅日達人」林氏壁和老婆去沖繩旅行，沒想到回國時卻因忘記檢查隨身行李，損失了價值15000元日幣的3瓶精華水，再加上因安檢排隊過長，託運櫃台早已關櫃，只好含淚說拜拜。



林氏壁老婆在臉書粉專「日本購物血拼中毒者」發文，她和林氏壁去沖繩旅行，觀望一款精華水一段時間了，常常被推薦，實在相當好奇，而這次在沖繩outlet的專賣店剛好看到對折的超好價格，於是就喜滋滋立刻入手，相當開心。

但陰錯陽差，這包戰利品卻默默躺在不該放的地方（隨身行李不能有超過100毫升的液體物品），等到出境安檢從隨身行李被取出時已經來不及了，排隊安檢等了40~50分鐘，託運櫃台早已關櫃，只好含淚說拜拜。

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她也表示，「旅行近20年不曾發生這樣的失誤，以後一定要親自確認隨身行李才行」，林氏壁也向老婆道歉，「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯」，這價值15000日幣的東西就這樣飛了，「忽然覺得前幾天在那邊算JCB卡刷滿3萬才有10%現金回饋的自己活像的白癡一樣」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

不少網友有共鳴，「沒有丟掉前先試用一下？」、「我一月去東京也是」、「好心痛啊」、「我也遇過類似的情況，當時只有一種想撞牆的感覺！」、「太久沒出國，一月去日本的時候也一直鬼打牆犯錯」、「這個故事比業配還令人生氣」、「心痛的感覺啊！」。

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有網友則分享類似經驗，「想到上次坐在韓國海關安檢處嗑掉3顆布丁，本來打算坐巴士時吃掉的，結果一上車就狂睡到忘了這件事」、「我隨身都會帶防狼噴霧，然後也忘了搭飛機之前要先拿起來，海關還安慰我說沒關係，先丟掉你再買吧！你就當成是旅程的小意外，它幫你擋掉其他的災禍了」、「這次久違赴日，也是忘記把牙膏放託運，第一次被安檢攔下看行李」、「我們一家三口曾經在海關面前吃了14個果凍，後來吃不下還送給海關，哈哈」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】