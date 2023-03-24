台灣蛋荒！民眾日本搭機帶10隻半熟蛋被重罰　網民：點當場銷毀？

1隻半熟蛋3000（台幣，下同，約776港元），而且吃不了！台灣鬧蛋荒，過去天天可吃的雞蛋突然貴起來，當地傳媒報道，有旅客由日本返台時，入境被發現攜帶10隻半熟蛋未有申報，被罰款3萬（約7760港元），遠道帶回來的雞蛋被「當場銷毀」。檢疫單位指，當局對全熟蛋有較寬鬆規定，但該批蛋蛋黃流心又沒申報一定會開罰。有網民感好奇，海關是如何「銷毀」雞蛋，「砸在地上給違規者看嗎？」。



台灣近日鬧蛋荒，經常能吃的雞蛋竟變稀有。（示意圖／Unsplash）

台媒報道，當地農委會日前宣布4、5月會入口3000萬顆雞蛋，但公布的前一天，農委會動植物防疫局基隆分局開出一份裁處書，顯示有旅客由從日本回台時帶上10顆半熟蛋被罰。

事發於3月21日，該旅客上午由日本羽田機場飛抵台北松山機場，海關發現他帶了10隻半熟蛋，重0.6公斤。這批蛋屬應申報檢疫品，當事人未申報，或向檢疫機關申請檢疫，違反《動物傳染病防治條例》收到3萬元罰單，即每隻罰3000元，雞蛋當場銷毀。

旅客被海關發現由日本帶了10隻半熟蛋入台灣。（示意圖／尹嘉蔚攝）

檢疫單位指，日本屬於禽流感疫區，當地雞蛋不能輸入，但對旅客會有較寬鬆規定，申報後可攜帶全熟蛋入境，要求蛋黃及蛋白完全凝固，且表面清潔沒有泥土，例如帶茶葉蛋就沒有問題。不過，檢疫人員檢查時，發現盒上標明「半熟蛋」，切開後蛋黃潮濕還流動，申報了也過不了關。旅客如事前申報、向檢疫機關申請檢疫、在通關前將蛋丟了，也不會被開罰。

帶蛋闖關失敗，網民笑言「太苦了」、「蛋蛋的哀傷」、「這次真的沒卵用」，不少人好奇海關要如何「銷毀」雞蛋，「海關關員肚中銷毀了」、「當場銷毀是怎樣 砸在地上給違規者看嗎」，又指當事人聰明點就可以避過罰款，「就拿去小房間吃掉」、「現場煮成全熟不行嗎」。

（綜合）