日本西裝男登海拔4095米山峰！網民：上山傾生意？　真相令人佩服

行山當然穿運動服，穿西裝會否太特別？日前1名日本大叔竟然穿西裝配皮鞋登上馬來西亞沙巴神山，沿途吸引不少登山友目光，其登山片段在社交網絡瘋傳。不過，他其實是西裝店老闆，因為疫情關係，打工仔們都轉為WFH（在家工作），影響西裝店業績，他決定以自身作例子，力證西裝一樣可以穿著舒適，進行各項活動。網民深表佩服，並稱其為「日本最強社長」。



日本訂製西裝店「佐田西服SADA」的社長佐田展隆日前穿西裝登上馬來西亞沙巴神山，在網上引起熱議。（佐田展隆Twitter圖片）

馬來西亞傳媒報道，日本大阪1名大叔竟然身穿西裝皮鞋，再手持公事包攀上馬來西亞最高、海拔4,095米的沙巴神山，被分享到網上後惹來熱議。原來他是日本訂製西裝店「佐田西服SADA」的社長佐田展隆，由於疫情期間，不少上班族WFH，襯衫和西裝等服飾需求大幅減少，連帶影響西裝店業績。他為吸引民眾眼球和挽救生意，於是想出辦法，親自穿自家品牌的西裝登山。

佐田展隆表示，希望大眾明白西裝其實也可以很方便，不只好看，而且相當耐穿，是兼顧不同活動的優秀服裝。當他登山成功後，表示「西裝仍然完好如初，直接參加會議也沒問題」，希望消費者不要因為WFH便不再穿西裝。

網民得知他原來是西裝店老闆，為了自家品牌作營銷後，紛紛大讚厲害，「今年最佳營銷手法」、「比出錢打廣告還有效」、「日本最強社長」、「佩服他的體力和氣魄」，有人更笑言：「是不是約客戶在山頂見面？」

翻查佐田展隆的社交平台，他大部份時間都是穿其品牌的西裝，目的就是為了增加曝光率；而過去他曾為了刺激銷量，穿西裝進行各類運動，當中包括滑雪、騎馬、潛水、跑步、釣魚以及滑浪等，以自身力證穿著西裝其實上山下海都不是問題。