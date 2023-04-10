6歲男童去農場參觀　突拿地上石頭狂丟鹿群　母親咁懲罰惹爭議

羞辱小孩再體罰，他會學到什麼？近日台灣有女生發文，指和男友去農場看小動物時，遇到名年約6歲的小男生，竟抓石頭丟向鹿群，其母親看到後直接大罵「你幹嘛！你給我跪下！」，隨後更抓起石頭往兒子身上丟，讓她大讚「這個媽媽太帥了」。雖有網民支持母親做法，覺得能及時讓孩子分清對錯，惟許多人覺得這種方式不是教育，而是羞辱加體罰，大庭廣眾下這樣做會對小孩將來心理陰影。



女生看到名約6歲的男生抓起石頭丟向鹿群，他的母親看到後直接大罵「你幹嘛！！你給我跪下！」。（《加油！媽媽》劇照）

該女生在Dcard討論區以「終於看到家長教育欠教育的小屁孩了」為題發帖，指日前和男友去農場看小動物，由於地上鋪滿碎石，有個年約6歲的小男生突然抓起石頭丟向鹿群，他的母親看到後，直接拉着他到一旁進行「教育」。

該名母親先大罵「你幹嘛！！你給我跪下！」，小孩乖乖跪下後，她便抓起一把石頭往男孩身上丟，再問「這樣好玩嗎？被石頭丟好玩嗎？」，男孩回答「不好玩」，母親依然不放過他，繼續問「那你為什麼還拿石頭丟小動物？」，讓她不禁直呼「這個媽媽太帥了啊！」。

男生抓起石頭丟向鹿群，被母親嚴厲教育，卻惹來網民直斥「這是羞辱」。(Dcard圖片)

有網民認同「虎媽式教育」，「如果媽媽都這麼有同理心，我會喜歡小孩子」、「屁孩很多就是爸媽都不管」、「看過太多小孩被寵上天， 真的太缺這種家長」、「簡單粗暴，但有效」。

不過許多人認為這是體罰加羞辱，會對男童造成心理陰影，「是該教育，但不是這種方法吧」、「這是羞辱」、「他才6歲，很多事情不懂，你去之前又沒提醒不能傷害動物」。有留言則建議「可以立即喝斥小孩，並蹲下來與小孩平齊視線問，如果換成自己被石頭丟會不會開心」。