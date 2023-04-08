全單85折卻被收多1蚊　港男不滿公審餐廳　網民嘲：1蚊都咁谷氣

當被餐廳收多1元，你會「算數」當小費，還是據理力爭？有港男近日於網上公審一間餐廳收多顧客1元，指出單據列明「下午茶全單八五折」，按飯餐加飲品價錢的總數，再計算折扣，須付金額理應是102元，但單據卻顯示103元。港男不滿被收多錢，與店員理論，對方解釋是「四捨五入嘅問題」，港男認為不合理，故發文希望網民評理。

帖文引來網民激辯，有人認為港男斤斤計較，「為咗1蚊得閒到去計」、「1蚊都咁谷氣，一日死好多細胞」，也有人認為「錯就係錯，有錯就要改，點解咁多人覺得係樓主計較算到盡？有好多人話1蚊價值好少啫，算數啦，呢個係1蚊嘅擁有權問題」。



有港男近日於網上公審一間餐廳收多顧客1元，指出單據列明「下午茶全單八五折」，按飯餐加飲品價錢的總數，再計算折扣，須付金額理應是102元，但單據卻顯示103元。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該港男於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文貼出單據，稱於葵芳一間餐廳享用下午茶卻被收多錢。從單據可看到，港男與同行的人叫了2份飯餐及2杯飯品，總數為120元。該餐廳提供「下午茶全單八五折」優惠，港男用計算機核對，按飯菜加飲品價錢的總數，再計算折扣，須付金額理應是102元，但單據卻顯示103元。

被收多1元讓港男百思不得其解，直言「我係咪唔識計八五折，頭先職員仲不停同我講四捨五入嘅問題，但係我撳機係整數喎」，還說被店員嘲諷不懂數學，「佢話我連85折、小數點四捨五入都唔識計，仲要好大聲咁講」。港男最後並沒有再與店員理論下去及要求退回1元，他說「餐廳咁多人，費事教佢數學，當豪畀佢」。

港男不滿被收多錢，與店員理論，對方解釋是「四捨五入嘅問題」，港男認為不合理。（示意圖，非當事人／《恭喜八婆》劇照）

帖文引起熱議，有網民嘲諷港男為人計較，「為咗嗰一蚊要擺上嚟，肉X酸」、「食嗰百零蚊嘢要咁認真計條數，真辛苦」、「有無報警，好大件事」、「1蚊雞豪畀佢學計數啦」。不少人爆笑猜測收多錢的原因，「清明加一蚊」、「身體健康加$1」、「嗰一蚊係冷氣費」、「佢打少咗個字，應該係全單八五五折」。

也有網民認真計算單據價錢，為港男找出原因，網民分成兩派，有部份人認為飲品沒計算折扣，另一部份人則認為收銀系統先將每項計算八五折再合計，按此兩種計算方法都能得出103元，「食物85折，所加飲品冇折，然後四捨五入，就係103元，佢收銀個設定似錯咗」、「系統設定係咁，逐樣計85折，四捨五入每一項，再加埋總數=103，相差只係1蚊就唔好計較」。

有網民質疑餐廳暗地裏每位顧客都收多一元，「一蚊都呃，正乞衣」、「個個客呃一蚊，條數好襟計」、「佢無寫全單，都有位放過佢，寫全單就無可能唔計凍飲」。甚至有網民建議，「即時大大力拍枱鬧啦！」、「你有保留單據就得閒去追討返囉，有晒相留底，但最好係報海關啦，詐騙罪入硬」、「樓主我撐你去消委會投訴」。