女生大學畢業被父母迫考公務員　落榜5年患精神分裂　結局極心酸

父母的過度期望，是子女一輩子的枷鎖。內媒報道，四川有女生大學畢業後還未找到工作，就被父母強迫「考公」，即考國家公務員試，但連續5年榜上無名，去年起更出現奇怪行為，離奇自稱「局長」。家人帶她求醫，診斷患有精神分裂症，現時要在精神病院治療，她在院內跳舞的影片看得網民心酸，許多人炮轟她的父母迫瘋自己的孩子，「在這個家裏，她是病的最輕的」。



四川女生大學畢業被父母迫考公務員，連續5年失敗，患上精神分裂症。（微博影片截圖）

內媒《鳳凰周刊》報道，四川有女生大學畢業後未找到工作，父母就強迫她一定要「考公」（內地公務員考試，即中央及地方公務員錄用試）。結果女生一考就考了5年，也連續5年落榜。

連年受到打擊下，其母發現女兒去年起出現異常行為，愈來愈答非所問，還揚言自己是「局長」。父母帶她到醫院，醫生診斷她患上了精神分裂症，現時在留在精神病院治療，而該院精神科主任李含模向內媒提供的影片，拍到女生穿上病人服在醫院內唱歌跳舞，畫面令人唏噓。

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網民無不炮轟其父母，「終於把孩子逼瘋」、「范進好得中舉了，這位…」、「這父母也是得償所願，餘生女兒會乖乖聽你們話了」、「父母得到了自己想要的…報應」。有留言認為，不少子女出現心理疾病的家庭，「往往是父母病的更重，病而不自知而已」、「這對父母才是行為異常吧」。有人又寄語年輕人畢業後應盡快搬走，「父母總是希望子女活成他們想要的樣子，而且用一句亙古不變的話術：我們都是為了你好」。

（綜合）