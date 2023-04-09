露台忽現不明鳥巢　連登仔出PO請教　網民一睇驚悉真身：你有福了

在窗外發現蜂巢的情況偶有發生，最近有網民就在討論區上傳家中露台「不明鳥巢」的照片，惟其他網民仔細一看，竟發現是燕子的窩巢，直呼樓主「有福了」。樓主後來經常留意燕子的蹤影，還不時分享牠們的照片，興奮表示「得閒睇吓佢哋都幾開心」。



有連登討論區網民最近發現家中露台突然出現不明物，懷疑是鳥巢，又上傳照片一問其「真身」。（連登討論區）

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樓主日前在連登討論區發文，表示最近才發現家中露台突然出現不明物，懷疑是鳥巢，他又拍下照片，顯示牆上角落位置出現棕黑色的窩巢，請教一眾網民究竟是何物。

大批網民看後立即認出相中物乃是燕子巢，紛紛笑言樓主有福了，表示「燕子竇，福氣嚟，都係住一年，冬天就飛走㗎啦」、「燕子揀你屋企築巢證明你屋企係風水寶地，希望你同屋企人可以盡量避免人為干預佢哋，等佢哋自由發揮就夠了」、「有福氣嘅人先會有燕子嚟住」。

不少網民指燕子所到之地均代表有福氣，紛紛笑言樓主有福了，留言稱「有福氣嘅人先會有燕子嚟住」。（連登討論區）

不少網民希望樓主持續更新燕子的情況，樓主後來亦應要求不時留言，並分享更多照片和影片，稱燕子巢中暫時沒有蛋，又笑言家中本來已有2貓1狗，加上現時新築的燕子巢，「屋企已經變咗動物園」。樓主亦聽從網民建議，表示會在窩巢下方擺放東西墊燕子的排泄物，坦言目前與「新成員」相處融洽，「又唔會好嘈，得閒睇吓佢哋都幾開心」。