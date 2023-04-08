粉嶺屋苑遊樂場柱驚現逾千隻蜂群　網民：密集恐懼　保育組織咁講

又到了蜜蜂分蜂的季節，有粉嶺居民於網上發文表示，目擊帝庭軒遊樂場的一條圓柱被大群蜜蜂包圍，從其上載的照片可見，蜂群數量最少逾千隻，驚嚇畫面引來網民紛紛留言說，「密集恐懼症發作」、「嚇死人」、「起雞皮」、「我見到會暈低入院都似」。



帖文引來蜜蜂保育組織「蜜語Beetales」留言解釋，這種情況是蜜蜂正在分蜂，經過遊樂場暫時休息，市民毋須太過恐懼，只要不接近就沒問題，蜂群通常很快就會離開。



有粉嶺居民於網上發文表示，目擊帝庭軒遊樂場的一條圓柱被大群蜜蜂包圍。（fb群組「北區之友」圖片）

該居民於facebook群組「北區之友」發文貼出照片，一大群密密麻麻的蜜蜂伏在遊樂場一條圓柱上，照片中沒見到有小朋友正使用遊樂設施。

不少網民紛紛驚呼恐怖，有人猜測「當咗碌柱係巢？」、「感覺係有人搞事，倒蜜糖喺條柱」、「係唔係有人把蜜糖搽咗喺柱製造恐慌」。有人指出蜂類能維持生態平衡，籲街坊勿騷擾，「蜜蜂唔恐怖，靠佢哋維持生態平衡，黑蜂同黃蜂先恐怖」、「全世界冇咗蜜蜂，我諗你哋會覺得仲恐怖」。

早前有網民上載相片，表示驚見家中房間窗外有蜜蜂群駐紮牆身，部份更飛進屋內。（連登討論區圖片）

「分蜂」是蜜蜂群體自然增殖和繁殖的方法，通常在氣候温暖、蜜粉充足的情況下發生，一般是在4至6月，蜂群中會出現雄蜂成為新蜂后，當新蜂后快要出房，老蜂后會帶着近半數的工蜂飛離原蜂巢，尋覓適當地方再築新蜂巢。這種行為通常發生在蜂群規模龐大，巢穴空間有限或資源不足的情況下，作為蜂群自我調節的一種方式。分蜂現象在蜜蜂生物學中是相當常見且重要的現象，也是蜂群生態系統中的一個重要節點。