生女很難！美家族迎138年來首名女嬰　4歲哥哥心心眼1句霸氣護妹

生女孩原來這麼困難？美國有家族138年來從未有女嬰出生，近日終於成功迎接百年來首名女嬰，爸爸受訪時笑言，祖籍多代全部都是生仔，祖先連生5個都是男生，對上有女嬰出生已是1885年的事。媽媽透露，原本她並不相信丈夫家族只能生仔，但夫婦第一胎就是男生，一心以為繼續生仔，結果打破「宿命」。夫婦前年經歷流產，女兒到來別具意義，4歲小哥哥可能最開心，還揚言要打走對妹妹不利的壞蛋。



美國有家庭迎來女嬰，是家族百年來首次有女嬰誕生。（WZZM新聞截圖）

美媒報道，密歇根州有家庭迎來138年以首名女嬰。卡羅琳（Carolyn Clark ）和安德魯（Andrew Clark ）結婚10年，2人首次約會時，安德魯說克拉克家族百年來未生過女，卡羅琳當時並不相信，後來再跟老爺奶奶確認，家族內真的無生過女孩，不過母系，即舅父的一邊就有生過女，直系真的沒有。

不過，她覺得生男生女是機會是一半半的事，不太在意。安德魯受訪時透露，自己2個哥哥都是生仔，父親一共3兄弟，曾祖父也生了2個仔，曾曾曾祖父有5個兒子，家族對上一次有女嬰出生，已經是1885年的。

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2人婚後第一胎未有打破宿命，是個小男生。夫婦2021年經歷流產，時隔1年卡羅琳再懷孕，心懷感激又更謹慎，已不在乎性別，「我們只是祈禱有個健康的寶寶」，故一直未檢查寶寶性別。至去年底一家人用幸運曲奇來揭曉寶寶性別，由堂兄負責，兩夫婦事前不知意，看到裏面是粉紅色，就知道家族會迎來女生。

3月17日奧黛麗（Audrey Clark）出世，也幫助到父母走出傷痛。由於是家族內直系的唯一的女嬰，可說是萬千寵愛在一身，親友們紛紛送上粉紅色禮物，祖父母們狂買蝴蝶結、裙子等，衣服多到可以同1件衫毋須穿2次。4歲長子卡梅倫（Cameron Clark）可能最開心，不停親吻妹妹，年紀輕輕已下定決心保護妹妹，免受壞蛋傷害，誓言「是的，我會把那些傢伙打走」。

（綜合）