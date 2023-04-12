該生仔還是拼事業？33歲女：不想生養但怕掉隊 呂秋遠拋10點解答
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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓
嗨，珊珊你好，之前我遇過一個珊珊，想不到現在又遇見你，看來33歲確實是不少人會感到困擾的時刻，基於我已經到了「山丘」的年紀，應該可以喋喋不休，畢竟有時不我予的哀愁，免得還未如願見到不朽，就把自己先搞丟。
首先，我們常聽人家說，門當戶對，這句話也對也不對。愛情可以克服某些困難，但是兩個人家庭背景不一樣，確實會需要磨合，例如，用錢方法、人生態度、價值觀念等，都會讓人受盡委屈，最後就會找不到相愛的證據。既然你已經發現了這個問題，那麼就該考慮，到底是不是該繼續走下去。那麼，我們把焦點聚集在生孩子這件事，因為光是這件事，就能確定你該不該往下走。
這件事，可以從兩個面向觀察：你、他。你的部分，在於你還有許多的事情想做；他的部分，在於毫無規劃，特別是他根本承襲老人的一句話：「不用擔心錢，孩子生了就會帶財來。」先說你，孩子出生以後，容我預測你的命運：他要你辭職在家帶小孩，或者是把孩子給他媽帶，接著，如果你沒工作了，一開始是「我養你！」，接著就是「我養你耶！」，最後就是「我TM養你耶！」翅膀被剪斷，你怎麼回來飛翔？給他媽帶，往後離婚，孩子根本就是你婆婆的，跟你毫無關係，你就是代理孕母而已。10年後，你43歲，什麼EMBA、公司升遷、薪水調漲，跟你毫無關連。唯一破解悲劇的方法，就是你有一個可以跟你一起成長、願意一起承擔家庭責任的先生，但是，我現在看不出來他有這個能力。
那麼他的部分，更是乏善可陳。他，只覺得孩子很可愛，但是根本沒想到孩子在豬狗嫌的半獸人時期，開銷增加、收入不變、時間減少的情況下，應該如何平衡孩子跟你們之間的生活。孩子不會自動長大，他需要父母的陪伴、金錢的照顧，不是陽光空氣水就可以讓他成長茁壯的。如果他欠缺認知，那麼抱別人的小孩就好，不是生出來就會自動變成好孩子。他根本不知道，認真教養孩子，必須耗費多少心力，最後就是丟給他媽或是給你，但是無論如何，都是你要承擔後果。所以，你應該怎麼做？