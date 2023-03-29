2歲仔去公園玩被欺凌　阿媽急問點保護　網紅律師：首要不是保護

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，身為媽媽，一定希望自己的孩子不被欺負，特別是，你不會希望孩子同儕排擠，就像是河度領想要保護河睿帥一樣。所以，你的心情我也可以體會。不過，容我說個故事給你聽。

我有個客戶，有個獨生女，正在跟她的前夫處理監護權。這個小女生只有四歲，在法院裁定監護權歸屬之前，必須要讓前夫探視。但是，她很快就「禁止」前夫探視。為什麼呢？因為，小孩只要在前夫家玩累了，就會直接躺在地板上睡覺，前夫會幫她蓋被子，然後讓她睡醒為止。另外，前夫再婚的妻子，經常會有意無意排擠小女生，在某次衝突以後，她決定再也不想按照法院暫時的探視方案，想盡辦法不讓女兒到前夫家裡。媽媽藉口很多，包括孩子身體突然不舒服、孩子不想去、今天突然有行程等等，於是前夫到法院聲請強制執行。她跟法官說：「孩子在我家，都是睡最好的床，也不會被排擠，憑什麼一個作父親的，竟然沒辦法好好保護、照顧小孩？」法官沒有採納她的說法，最後她被罰錢，而且法官告誡她，如果再阻止生父帶孩子過夜，就有可能被改定監護權。

呂秋遠認為父母的責任不是一味保護孩子免受傷害，而是教會他，不是每個人都有義務跟你一起玩，也不是每個人都很好相處，或者不會欺負你。（《黑暗榮耀》劇照）

她很不服氣，她告訴我，難道保護小孩是錯的嗎？

當然沒有錯，但什麼叫做保護呢？讓她這輩子衣食無缺、不受任何人欺負，讓她在無塵室裡長大，當然是一種絕佳的保護。但是，你辦不到。無論任何人，都沒辦法讓她的孩子，永遠在沒有挫折的環境中成長，更糟糕的是，她在你的保護下沒有挫折，往後她的人生就會充滿皺折。為什麼？因為她根本不會知道，這個社會原本就充滿險惡，她會以為一切的人事物都是美好的，當她遇到困難時，會不知所措。

所以，保護孩子不被霸凌，難道也是錯的嗎？

問題就在於，怎麼去分辨霸凌。其他孩子不跟我們家的孩子玩，是不是霸凌？這件事頗有商榷的餘地，因為別人本來就沒有跟我們家孩子玩的義務。如果是孩子之間的推擠，是不是霸凌？可能也不見得就是如此，因為孩子間原本就會有不同的相處模式，甚至彼此間都會有爭執，就像是大人世界一樣。這時候，父母是不是該為孩子做些什麼？

真正保護孩子的方式，不是讓他接觸不到邪惡，而是知道如何面對邪惡，況且，你不可能一直幫他對抗邪惡。（《母子逆緣》劇照）

我們的責任，並不是保護他，永遠有朋友跟他玩、總是不會被推擠，而是教會他，不是每個人都有義務跟你一起玩，也不是每個人都很好相處，或者不會欺負你。我們可以讓自己變成更好玩，也可以讓自己更強壯，但並不是要求別人一定不能如何。孩子的爭執，如果不讓他有能力與信心，自己去解決，往後孩子遇到困難，他就會不知道如何處理。真正保護孩子的方式，不是讓他接觸不到邪惡，而是知道如何面對邪惡，況且，你不可能一直幫他對抗邪惡。

所以，請你放輕鬆去面對孩子間的爭執。孩子無法在一起玩，或是孩子有輕微的言語、行為爭執，都是正常的，而且趁這個機會，你可以告訴他正確的價值觀，總不能在他跌倒的時候告訴他，地板壞壞，否則往後他可能真的會把自己的挫折，永遠怪罪到別人身上，也沒有保護自己的能力，我想，這也不是你想要的結果。孩子終究會受傷的，只是你得要告訴他，人生，除了生死，其餘都是擦傷，會好的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）