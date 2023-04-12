毒菇！老闆房富貴竹長鮮黃菇菌　員工咁清理　網民揭真身：有毒！

近日天氣潮濕，平日毫不起眼的位置也成為菇菌生長的熱點！有打工仔近日發現，老闆房內一盆富貴竹竟「生咗條黃色嘅嘢」，外形猶如磨菇，遂好奇請教網民。有種植愛好者揭開黃菇真身為「純黃白鬼傘」，提醒該菇外表雖美，卻屬有毒菇類，建議樓主盡快清理，最終樓主上載相片，指丈夫已利用剪刀，將毒菇連根拔起。



有打工仔近日發現，老闆房內一盆富貴竹竟「生咗條黃色嘅嘢」，遂好奇請教網民。（fb「香港種植樂園」圖片）

該名網民日前於facebook群組「香港種植樂園」上載相片，稱丈夫公司的老闆房內種有一盆富貴竹，未知是否受近日潮濕天氣影響，盆內竟長出菌狀植物。相中可見，富貴竹盆栽放於桌面電話旁，盆內長出了1條鮮黃色、看起來像是長型磨菇的菇菌，莖部呈彎曲狀。樓主好奇發文問道：「突然發現生咗條黃色嘅嘢出嚟，係咩嚟㗎呢？」

網民見到富貴竹盆栽「吽出」新鮮菇菌也嘖嘖稱奇，笑言該菇的外型鬼馬，「一定係mic，一定係想唱K」、「好似插咗隻黄色膠羹咁」、「第一時間諗起小時候的檸檬吹波膠」。亦有人驚嘆天氣的潮濕程度比想像中更嚴重，「天氣潮濕到啲花泥都生菇」。

樓主其後上載相片更新，顯示已利用剪刀將黃菇「連根拔起」。（fb「香港種植樂園」圖片）

有種植愛好者則指出，相片中的鮮黃色菇為常見品種「純黃白鬼傘」，提醒樓主該菇有毒，雖然外表吸引，亦應盡快清理，「雖然好靚，但有毒！都係要除走」、「有毒，最好襯變圓錐狀前帶手套拔走，清理後請洗手」、「請盡快清走，一爆孢子就煩」。樓主其後上載相片更新，顯示已利用剪刀將黃菇「連根拔起」，未知會否影響富貴竹的健康。

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翻查資料，「純黃白鬼傘」又稱「黃鬼傘」，為9種常見有毒野生菇類之一，多生長於溫室中、盆栽內或室內環境，菇內含有毒素，一旦誤食會於6小時內出現劇烈胃痛、腹痛、惡心和腹瀉等腸胃炎型症狀，一般會於數小時至數天內復元。