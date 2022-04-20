大蘑菇黑色一圈食唔食得？網民一睇唔敢食：好污糟！　原來係精華

一個台灣網民在網路社團po文提問，剛從Costco買回來三天的蘑菇，裡面黑黑的能吃嗎？經其他網友解釋才恍然大悟。



一名網友在美式賣場Costco購買洋菇回家料理，卻在三天後發現內部呈現黑色，令他疑惑香菇是否發霉壞掉，於是在Facebook Group《Costco好市多 商品經驗老實說》發文求解。

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許多網友留言回應，「裡面本來就是黑的」、「第一次吃洋菇？」、「那是精華」、「這是正常現象」、「正常的喔，如果表面有點黏黏的感覺就不要吃」。解開疑惑後，發文網友終於敢安心食用，「感謝大家的解答，是正常的比較心安了，差點就整盒丟了」。

還有網友一眼認出這是波特菇，並建議料理方法，「波特菇，烤烤加些鹽」、「波特菇加鹽巴和忌廉，不過這個特殊的香味不是每個人都喜歡」、「波特菇、洋菇、蘑菇，都可以加芝士焗烤，很美味」。

實際上，波特菇即是成熟後的蘑菇，二者皆是洋菇的一種。在未成熟階段，呈現白色或淺褐色，稱為蘑菇；待成熟後，蘑菇傘張開，顏色轉為深褐色，則稱作波特菇。

紐約州立大學水牛城分校（University of Buffalo）運動與營養科學系副教授 Peter Horvath的研究指出，波特菇內含植物胺基酸「麥角硫因」（ergothioneine），有助於控制血糖、抑制脂肪堆積，能有效預防肥胖、脂肪肝、糖尿病等慢性疾病。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】