玩命！21歲YouTuber拍整蠱片激嬲途人　遭開槍射傷1原因話繼續拍

他是在整蠱別人，抑或者玩命？美國21歲YouTuber庫克（Tanner Cook）以拍攝惡搞途人影片為樂，不時惹來被整蠱對象反感，甚至有人曾報警，可是他卻未知驚，早前在購物中心整蠱1名男途人時，對方一怒之下拔出手槍，向着他的腹部開槍。庫克受傷後幸及時送院而保住性命，而開槍男途人則被捕，拍片命喪命後，庫克接受媒體訪問時仍稱不會因此事而停止拍攝惡作劇影片，因這是他的生命熱情所在。不過，有網民認為其拍片的出發點不值得支持，直指其頻道的惡作劇太過份，甚至認為他受傷是咎由自取，「對你開槍的人也是惡作劇」，直指應杯葛其影片。



庫克的腹部開槍，他當場浴血倒地，事後無大礙，但稱會繼續拍片。（網上圖片）

綜合外媒報道，美國弗吉尼亞州21歲YouTuber庫克（Tanner Cook）是YouTube頻道「Classified Goons」的其中1名經營者，該頻道成立近1年，累計有近5萬訂閱人數，內容主要是以惡搞為題材，例如在假扮嘔吐在的士司機身上、走入快餐店的收銀櫃位內，令員工非常緊張，甚至以紙盒液體扮在舖店內小便，又或者故意對保安人員作出無禮挑釁，然後拍攝對方反應。對頻道的影片可見，有些人被激嬲時反應十分激烈，有人會衝向鏡頭，而另一些影片則有店舖經理要求報警。

31歲開槍男子科利事後被捕，現被控嚴重惡意傷害及開槍射擊等罪，須還押候審，他指當時受到庫克不斷騷擾。

事發於本月初，庫克在杜勒斯（Dulles）1座購物中心拍片，他的目標是31歲的科利（Alan Colie），當時科利正在取外賣，但庫克在他身旁，不斷指他發出臭味，令科利相當不耐煩，一怒之下拔出手槍，不發一言的向庫克的腹部開槍，他當場浴血躺在地上，在場途人受到驚嚇，場面陷入混亂。

31歲開槍男子科利事後被捕，現被控嚴重惡意傷害及開槍射擊等罪，須還押候審，他指當時受到庫克不斷騷擾。

其後多名警員到場，科利伏在地，警員擎槍戒備，其他將他拘捕帶走，他現被控嚴重惡意傷害及開槍射擊等罪，須還押候審。而庫克送院接受手術後並無大礙，其後接受媒體訪問時指不會對科利記恨，也不會因此而害怕拍片，因拍整蠱人的影片是他熱愛的事。

不過，不少網民直斥庫克「先撩者賤」，認為他與拍檔拍攝的影片壞品味（bad taste），以觸怒他人為樂，但內容空洞、沒理念而不好笑，報稱會向YouTube反映，「不明白為何YouTube會容許這種影片上架」，又指應拒看其影片。有人直斥庫克粗魯無禮，「不是每個人被觸怒都一笑置之」、「對方剛好也是惡作劇」、「我明白為何有人對你開搶了」。有人則希望科利獲撤銷控罪。

不過，也有人支持庫克有拍片的自由，並祝他早日康復，「無論任何原因，都不應訴諸暴力或支持暴力」、「不喜歡可以不看，頻道自然會消失」。