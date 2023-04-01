韓初戀臉美少女因疫情被困台灣　意外變美食YouTuber　紅到返韓國

一名來自韓國名叫May的女孩，赴台讀書4年，中文相當流利。擁有甜美外貌、同步經營YouTube頻道的她，透露對台灣美食情有獨鍾，拍下的美食素材還受邀登上韓國媒體JTBC；而她接受TVBS專訪，提到相當喜歡周杰倫的歌，甚至替藝人許光漢打了滿分的分數。



「大家好我是來自韓國的May。」手拿Gopro架式十足，還說著一口流利中文，今年24歲的May，在台灣讀書邁入第4年。她有著甜美外型，加上自己經營YouTube，不少人被她圈粉。

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「我覺得台灣的豬血糕蠻好吃，很QQ的感覺，所以喔蠻好吃。火鍋呀（也喜歡），我最喜歡的台灣的水果是芭樂。」

當被問及去台灣後有否變胖，她回道：「5公斤。香菜（芫茜）不行，味道我覺得像洗潔精，對對對。」不論是台灣的豬血糕，還是韓國的血腸她通通愛，說到美食眼睛都亮了，訪問期間還來了杯珍珠奶茶。

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那她對哪幾位藝人特別有印象？「聽歌的話周杰倫，許光漢好帥，100分。」對寶島文化接受度很高，4年前在朋友的推薦下，一股衝勁就飛往台灣，偏偏遇上疫情，足足2年多沒回家。

最嚴重的三級警戒時，意外開啟她的YouTuber人生，甚至韓國電視台JTBC，還在節目引用她的素材。「受到邀請時嚇到，想說好感動，對對對，因為那時候Covid-19，所以沒辦法回國特別無聊，所以我想開始拍YouTube。」

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自認適應力不錯，畢業後若有好的機會，也想留台灣嘗試翻譯工作，選擇用鏡頭紀錄在異國的所見所聞。她說台灣人的熱情，更令她畢生難忘。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】