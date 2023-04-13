自助餐又食又拎！兩女子為回本偷帶走$450食材　遭揭發報警下場慘

去任飲任食的自助餐，當然要食到夠才化算，不過擅自帶走食物就未免太無品了。內地2名女子日前光顧自助餐，因覺得價錢較高，單靠堂食無法「回本」，竟決定偷偷打包食材回家，實行「又食又拎」。餐廳老闆事後翻看閉路電視，發現兩女的無品行為，怒極報警舉報，最終兩名女子遭警方拘捕，處以行政拘留。



內地2名女子日前光顧自助餐，為「回本」竟決定偷偷打包食材回家，餐廳老闆發現兩女的無品行為，怒極報警舉報，最終兩名女子遭警方拘捕，處以行政拘留。（微博圖片）

內地傳媒報道，浙江金華兩名女子日前相約去自助餐，打算大吃一番，以大胃王的姿態「給老闆『上一課』」。兩人出發前研究餐廳的收費，有感價錢太貴，認為單靠堂食難以「回本」，但想到餐廳提供的所有食物也不會額外收費，便打算專挑成本較高的食材去吃。

兩女到達餐廳後，按原定計劃「大擦一餐」，不過吃喝飽足後，兩人仍覺得「不划算」，於是決定偷偷帶走食材「賺回成本」。她們遂取出膠袋，取了牛蛙、毛肚、鴨腸等貴價食材，擅自打包了共400元人民幣（下同，約456港元）的食物回家。

餐廳老闆事後發現不妥，查看閉路電視才驚見「又食又拎」的過程，認為兩人行為與偷竊並無分別，因而嬲爆報警。警方接報後展開調查，鎖定兩名女子的身份並上門拘捕。兩人在警員要求下，逐樣食材取出，並供認作案經過，最終她們被行政拘留，未知餐廳會否進一步索償或追究。

2名女子大吃一餐後，取出膠袋擅自打包牛蛙、毛肚、鴨腸等貴價食材，共值400元人民幣。（微博圖片）

根據內地《治安管理處罰法》第49條，「盜竊」者可處5日以上、10日以下拘留，並處500元以下罰款；情節較重者可處10日以上、15日以下拘留，並處1000元以下罰款。

事件曝光後，不少網民也嘲笑兩名女子得不償失，指她們為回本而偷取400元食材，最終卻被拘留最少10天，實際上是「倒蝕」，「自助餐價格都是公開透明的，能接受就吃，覺得不划算可以不要去，這打包操作就有點過分了」、「吃自助餐就是為了吃個開心，吃個痛快就好了啊，怎麼吃得都被抓了」。亦有人揶揄兩人，「這下好了，有免費的牢飯吃了」、「為了吃免費牢飯也是夠拼的，不過好丟人」。