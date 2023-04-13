內地女乘港鐵被港女絆倒致流血　呻對方咁做好冷漠　結局卻超暖心

【好人好事】出外旅遊遇到好心本地人，心情自然好。有內地女於小紅書發文，指自己於港鐵站被1名香港女士絆倒導致受傷，相當狼狽，「手掌兩道傷口在冒血，膝蓋一塊皮掉了在密密麻麻滲血」。她大呻，對方一聽她說普通話，「一句話也不說冷漠地扭頭就走了」，幸好之後遇到2位好心香港人伸出援手，「真的挽救了我這一天的壞運氣和痛苦」。



有內地女於小紅書發文，指自己於港鐵站被1名香港女士絆倒導致受傷，稱對方聽到她說普通話即冷漠離開。（示意圖，資料圖片）

該內地女於小紅書以「兩個香港人造成的傷口，被另兩位香港人癒合」為題發文，講述近日在香港旅遊經歷。她表示，事發當日在港鐵站被一位香港女士絆倒，「人和包都飛了出去（包裏有電腦），手掌兩道傷口在冒血，膝蓋一塊皮掉了在密密麻麻滲血」。

樓主稱，起初涉事女士及其朋友還說了兩句道歉，詎料一聽到她說普通話「就住嘴了」，之後更「一句話也不說，冷漠地扭頭就走了」，讓她非常難過。幸好之後連遇2名暖心港人伸出援手，讓她相當感恩。

該內地女於小紅書以「兩個香港人造成的傷口，被另兩位香港人癒合」為題發文，講述近日在香港旅遊經歷。（小紅書）

樓主憶述，到了大學站，她坐下查看膝蓋傷勢。這時有路人留意到她受傷，遂翻找「創可貼（膠布）」和消毒酒精棉，遞給她並笑着對她說「good luck（祝你好運）」，讓她十分感動，「我連連道謝，抬頭的時候全是眼淚」。

說到有什麼比遇到暖心路人好運，當然是遇到多一位暖心路人！樓主說，她其後到了食堂，另一位坐在對面的路人吃完飯竟回到她旁邊，以帶港式口音的普通話說「玩手機飯都涼了，給你創可貼」，隨即伸手遞給她兩片膠布，讓她相當驚喜，「我都懵了，邊道謝邊木訥地接過。等我一瘸一拐地送餐盤去回收處時，這位朋友還幫我直接拿去了，沒讓我走太遠」。

樓主有感而發，「真的很感謝這兩位非常善良好心腸的路人朋友，真的挽救了我這一天的壞運氣和痛苦，居然在遭遇了那麼倒楣的事情之後立馬就出現在我身邊！簡直就是上天派來安慰我的兩位天使啊」，又總結自己在香港的感受，「非常非常愉快，遇見的絕大部份人都非常友好熱情，而偏巧昨天碰到了這倆，這是運氣問題」。

帖文引來內地網民熱議，有人批評「那兩位是在幹什麼啊！絆到別人就這樣？普通話咋了？」、「撞到妳的那兩個人是多沒品格和修養」。也有網民認為「什麼人都有」，不能以偏概全，「在香港生活過一年，大部份人聽我講普通話也都是很nice，普遍素質高，但也有不好的」、「和我的體驗一樣，有些香港人聽到普通話就跟撞他電門了一樣，馬上開始覺得自己高貴了，你什麼都不做，站着他都要瞪你，遇到這種人真的惡心反胃！但也有那種很好的很熱心的人！只能說社會基本盤還是好人多」。