驚！澳洲海岸驚現「海怪」擱淺樣貌嚇人　專家揭真身原來係呢種魚

近日網上瘋傳1張海怪照片，一條相當巨大，外形十分怪異的「海怪」被沖上海灘，引來不少網友瘋傳，有人擔心是不是將有自然災難發生，但專家表示這並非什麼怪物異形，只是一條翻車魚而已，並拆解其死因，可能被大船撞死或誤食膠袋而死。



綜合外媒報道，網上近期瘋傳一些「海怪」照片，是澳洲兩名獸醫拍攝。他們在社交平台發布照片，指某日在海邊散步時，突然發現有一巨型物體擱淺在沙灘上，走近細看是一隻身長約2米、外形十分詭異的生物，全身呈灰黑色，身驅偏平像一個盤子，眼睛及嘴巴都張得很大，死狀相當嚇人，兩人形容似是海怪或外星人。

海洋生物學專家解釋，這不是海怪或異形，而是一條普通的翻車魚（Ocean Sunfish），而這種魚因為喜歡在水面上曬太陽而得名，通常生活在世界各地的熱帶和溫帶水域，但英格蘭南部等地近年也常在夏季發現翻車魚蹤影，而人們也將相關現象歸因於全球暖化和氣候變遷。

翻車魚（Ocean Sunfish）因為喜歡在水面上曬太陽而得名，通常生活在世界各地的熱帶和溫帶水域。（網上圖片）

今次被發現的翻車魚體形只屬中型，一般體型更大的翻車魚寬約4.2米、3米長。至於死因可能是被大型船隻撞倒，或是將膠袋當成水母誤食致死。

由於這些照片看到的巨型生物外貌恐怖，近期又再引起不少網民瘋傳，但翻查資料，有關相片早在2年前出現。