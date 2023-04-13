21歲網紅車禍亡　傳父母崩潰狂搧屍巴掌　生前直播戲言一語成讖？

內地寧夏21歲網紅馬若松日前在駕駛電單車時，慘遇上車禍不幸離世，事件傳出多種流言，引來大批微博網民討論，因而登上微博熱搜。其中有傳馬若松遇車禍前數天直播時，曾提到自己某天或會因為電單車相關的事而登上熱搜，未料最終一語成讖，讓不少人大嘆惋惜。另外，亦有傳車禍後馬若松的父母趕至現場，目睹兒子身亡後情緒崩潰，更狂搧屍體巴掌，企圖令兒子醒來，情境令人心酸。



意外經過亦有不少傳言，有報道指馬若松因與其他司機「飆車」才導致車禍，但其友人與父親後來向傳媒澄清，強調並非事實，意外起因乃1輛輕貨車越過雙黃線駛向馬若松所致，呼籲外界不要多作揣測。



內地寧夏21歲網紅馬若松周日（9日）在駕駛電單車時，慘遇上車禍不幸離世。（網上圖片）

綜合內地傳媒報道，事發於周日（9日）下午約6時，21歲的馬若松駕電單車與3名朋友一起出遊，惟他遇上車禍不幸身亡。事後有現場照片流出，顯示1輛電單車倒在地上，車身損毀，地面上有漏油和1個白色頭盔。網上盛傳馬若松的父母獲知車禍消息後趕到現場，獲知喪子噩耗後情緒崩潰，更忍不住狂搧兒子屍體巴掌，企圖喚醒愛兒。微博上亦有網民表示，馬若松於事前數天的直播中曾提到，自己某天可能會因為電單車而登上熱搜，詎料一語成讖，惟相關說法未被證實。

事發後，有傳媒報道稱馬若松因與他人賽車而導致意外發生，惟馬父後來澄清，表示兒子從未曾另一電單車「飆車」，事發時乃「合法上路」，完整佩戴頭盔。死者的朋友亦向傳媒指出，事發前一刻是有1輛輕貨車犯規越過雙黃線，撞到馬若松電單車的側尾部，導致電單車失控，馬若松隨即被拋出車外，頭部重創當場腦部內出血，最終不治。友人又指，涉事電單車沒有散架，故網上顯示車身嚴重損毀的照片均非案發現場，目前由交警部門處理事件。

友人表示，馬若松早於18歲時便愛上駕駛電單車，一直只當作個人愛好。（網上圖片）

友人表示，馬若松早於18歲時便愛上駕駛電單車，一直只當作個人愛好，他也是家中獨生子，父母喪子後大受打擊，「這一輩子心上一個病啊，那東西那個病能消掉嗎？」，而馬若松的遺體已在周二（11日）下葬。