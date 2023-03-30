恐怖巧合！18歲抖音網紅自誇「從未出車禍」 幾日後即遭貨車撞死
撰文：中天新聞網
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美國一名18歲網紅卡拉（Kara Santorelli）車禍身亡，被懷疑是和自己曾說過的話有關。
卡拉6天前發短影音被笑是「糟糕的司機」，不過在這之前，她開車沒遇過什麼車禍。
這次卻在公路上遭到貨車迎面撞擊，沒能逃過死神召喚。
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《太陽報》（The Suns）報道，美國女網紅「卡拉」在網路小有名氣，擁有5萬名粉絲，姣好面容和輕鬆的影片主題，吸引不少粉絲關注。
卡拉在美國當地時間17日駕車經過艾斯康比亞郡（Escambia County）的29號公路時，貨車突然衝出，兩車閃避不及對撞，貨車司機甚至一度卡在變形的車頭動彈不得。
由於雙方司機都傷勢嚴重，最後卡拉與貨車司機雙雙不治身亡。
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而眼尖網友事後發現那段一語成讖的短片，片長僅6秒鐘，上面用文字記錄卡拉之前曾被人指責是「糟糕的司機」，當時卡拉認為自己從來沒撞過人車，沒有放在心上。
如今該影片已刪除，眾網友回想起這神秘巧合還是覺得不可思議。
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