大嫂產後靠阿哥養　倚賴姑仔湊小孩　更做1事惹怒叔仔斥：公主病

係咪公主病？日前有台灣男生發文指大嫂原有固定工作，不過懷孕後就辭職，產後入住完月子中心，回家就成為全職家庭主婦，由哥哥負責賺錢，但她開始變得懶惰，不只倚賴在家的小姑照顧孩子，連吃飯都在床上，待哥哥回家再將小孩丟給他照顧，於心不忍故發文公審大嫂根本是「領哥哥薪水的全職主婦」，「怎麼好意思把顧小孩的工作丟給別人」。有網民認為那是哥哥家事，樓主無資格說三道四；不過亦有人覺得寵愛另一半要有限度。



台灣有男生指大嫂懷孕後就辭職，產後入住月子中心，回家成為全職家庭主婦，還倚賴小姑哥哥顧小孩，連吃飯都在床上。（《藍海傳說》劇照）

該男生在Dcard討論區以「大嫂有公主病」為題發帖，指父母長期在國外，家裏只有哥哥、姐姐和他3個人居住，哥哥婚後大嫂亦搬來同住。大嫂原有固定工作，懷孕後辭職，由哥哥負責養家，大家都體諒懷孕之苦，小孩出生後，哥哥豪花數十萬元讓大嫂入住月子中心。可是大嫂回家後就變全職家庭主婦，在家帶小孩，當哥哥下班回家，大嫂就會呻苦說她白天帶小孩很累，把小孩丟給哥哥照顧，她躺在床上看劇，連食物都要哥哥幫她端上床，並用小桌子在床上吃飯。

樓主姐姐是做夜班工作，白天會在家，她直言大嫂根本沒認真湊小孩，有幾次小孩哭了也不管，都是姐姐幫忙餵奶、換尿布，大嫂甚至會崩潰罵「小孩吵死了」。他認為哥哥已擔起養妻活兒責任，代表大嫂是領哥哥薪水的全職主婦，雖然照顧小孩很累，需要休息，但應該早有心理準備，現在姐姐都要犧牲休息時間幫忙，質疑「怎麼好意思把顧小孩的工作丟給別人」、「當哥哥是鐵打身子？」。

樓主補充，哥哥月入8萬元台幣（約2萬港元），要給大嫂7萬元台幣（約1.8萬港元），每月只留1萬元台幣（約2,500港元）當伙食和交通費，生活非常節儉。他跟姐姐看見大哥日漸消瘦，都很不忍心，由於哥哥為人木訥老實，完全被大嫂掌控，故呼籲各位男士結婚前最好擦亮眼睛，「小心帶到一尊菩薩回家，只能高高供着」。

樓主姐姐做夜班工作，白天在家看見大嫂根本沒認真顧小孩，都是她幫忙餵奶、換尿布。（《孩子別哭》劇照）

樓主公審大嫂產後患上「公主病」，網民認為那是哥嫂兩夫妻的事，樓主無權過問，「你還是管好你自己就好」、「你管你哥怎麼寵老婆」、「那是他們夫妻的事」、「公主也是自己養出來，你大哥也有問題」、「她為了生小孩，放棄工作的薪水，誰要負責？」。

亦有人覺得懷孕不是藉口，以自身的經歷證明可以上班而非在家「啃老公」，「產後憂鬱好像被過度放大，我懷孕時是上班到預產期 做完月子就回去工作」、「我是你哥的話，寧可找保母，讓老婆繼續上班」、「寵愛另一半都是要有限度的」。

（Dcard）