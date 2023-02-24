新手媽欲住月子中心　奶奶斥「嘥錢」要在家坐月　娘家霸氣1招KO

孕婦十月懷胎已經很辛苦，生產後可能會希望到月子中心「坐月」，望能調理好身體並得到充分休息。近日台灣就有新手媽媽發文指，本來與丈夫有共識產後會去月子中心，詎料婆婆（即奶奶、家婆）覺得浪費金錢所以反對，認為在家坐月子就好。新手媽的娘家得知後霸氣稱「月子中心的錢我們來出」，更預訂高級套餐讓樓主能在坐月時期好好享受，樓主因此感慨「不得不說，有娘家的孩子像個寶」。



新手媽媽指本來和丈夫有共識產後會去月子中心，不料奶奶覺得是浪費金錢所以反對，娘家得知後霸氣付費為她預訂高級套餐，讓她能好好享受，使奶奶沒話好說。（網上截圖）

該名新手媽媽在Dcard以「自己出錢坐月子，還被婆婆說浪費錢」為題發帖，指剛懷孕就跟丈夫說好產後要住月子中心，而且可以一起分擔費用，未料奶奶卻認為不要浪費金錢，在家坐月子就好，她無奈稱「又不是花你們的錢」。樓主後來稍為妥協，認為可以選日數最少的套餐，不過還是希望能住月子中心安心休養，同時不用麻煩奶奶做月子餐，惟婆家還是不同意。事件吵到後來連樓主娘家都得知，樓主的媽媽霸氣說「我跟你爸說好了，月子中心的錢我們來出」，嫂子也表示可以分擔些以作生產賀禮。

樓主的姐姐更建議要選高級點的套餐，可以順道展現娘家實力，最後一口氣訂了30天套餐的方案，這樣的招數令婆家終於沒再講話，樓主慨嘆「我總算可以享受到安靜的月子時光」。不過奶奶看到樓主豐富的月子餐跟甜點後還一直碎念「住那麼好幹麼？」，稱吃她做的月子餐更有營養，連小姑看到後都責怪奶奶在她坐月子時不替她出錢，樓主繼而稱「不得不說，有娘家的孩子像個寶」。

面對這樣庹縮的奶奶，網民認為她沒有資格說三道四，因為錢又不是她出的，「有這種婆家也是悲哀」、「真心不懂那些很愛說浪費錢的長輩，又不是花他們的錢」、「幸好樓主有強大的娘家」、「有自己家人在就是比較安心」。

不過世上亦有好奶奶，有網民指跟樓主相反，是婆家堅持要給贊助，娘家卻說花那麼多錢很浪費，「我媽還說給她5萬元台幣（約12,850港元），她幫我做」；也有人質疑文章是贊助文，根本是為月子中心做宣傳。