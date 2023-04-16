女生意外懷孕！男友承諾負責卻對婚期一拖再拖　背後原因極傻眼

女生不論什麼途徑結識異性，都應謹慎提防！台灣有女生日前發文指，她玩網上遊戲認識到男友，對方的貼心舉動令她很心動，兩人開始交往後意外懷孕，男友霸氣稱「我養你」，可是卻一直拖延婚事。她忍不住質問對方婚期，卻獲驚人回覆「媽媽說不結婚才可以領單親補助」，故感慨原來一直都是「自我感動」，對方只是空口說白話，更稱自己是傻子。網民認為男友根本從未付出過真心，更勸勉樓主絕對不能結婚，否則將背負更多麻煩。



台灣有女生意外懷孕，男友霸氣稱「我養你」，可是卻一直拖延婚事。（《我們不能是朋友》劇照）

該女生在匿名公社以「承諾是一個騙子說給一個傻子聽的」為題發帖，指在網上認識了男友，當時因為經常組隊打遊戲，因工作關係兩人作息時間不同，對方卻每天都會在線上等她下班，說晚安後才去睡覺，覺得很感動所以答應在一起。不久後便和對方發生關係，對方承諾若然懷孕就會結婚，那時每逢見面，基本上都是去酒店。

不久後樓主懷孕，對方霸氣稱「我養你」，讓她很是感動，決定義無反顧地跟着他，加上本想脫離原生家庭，渴望有自己的家，所以便從台南屏東搬去台中南投。不料同居才發現很多現實問題，如彼此沒有足夠經濟能力，她亦因人生路不熟，懷孕難找工作，只能倚靠做兼職賺錢，生活壓力很大。男友更需要供養父母和2個妹妹，讓她不禁懷疑「是不是太衝動了」。隨着肚子愈來愈大，男友都沒有想結婚的意思，有幾次和對方聊起此事，只被安撫再等一下，以要跟家裏商討為由拖延，因此最終都吵架收場。

樓主質問男友「到底什麼時候才要跟我登記結婚？」，對方竟然以「媽媽說不結婚才可以領單親補助」為由推搪。（《未來媽媽》劇照）

日前樓主再和男友發生爭執，她不想小孩出生沒有正名父親，便質問「到底什麼時候才要跟我登記結婚？」，居然獲傻眼回覆「媽媽說不結婚才可以領單親補助」，樓主感到錯愕，都已懷胎8個月，寶寶即將出生才這樣說，故慨嘆自己是傻子，「多麼可笑，原來都是自我感動」。

樓主意外懷孕，男友卻對婚事態度敷衍，網民認為對方根本從未有過真心，「真的想跟你結婚，不用等到奉子成婚，也會心甘情願把婚結了，登記也不困難，只能說對方根本沒有想跟你過生活」、「男人的嘴，騙人的鬼」、「該說妳是衝動型戀愛腦，還是單純涉世未深」；亦有人強烈勸誡「千萬不要結婚，婚前協議都沒做好，妳的麻煩只會更多」。