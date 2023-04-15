乘客落車先講唔夠港幣畀人民幣　的士司機呻：畀多我就想收㗎咩？

幣值較高的錢幣並非人人想收！有的士司機於網上發文大呻，接載到乘客下車時才說身上沒足夠港幣，只能付人民幣，他不想收，對方還大條道理說已「畀多咗」。他大呻當時已三更半夜，不想浪費時間與乘客糾纏，只能無奈接受。



有的士司機於網上發文大呻，接載到乘客下車時才說身上沒足夠港幣，只能付人民幣，他並不想收。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文表示，又遇到乘客「落車先至話冇港幣，仲大支嘢話呢度畀多咗我」，抱怨「香菇藍瘦（想哭難受）」、「畀多我就想收㗎咩？」。他說當時只能無奈接收人民幣，「佢身上得100蚊紙港幣之後就畀人仔，三更半夜有得選擇嗎？我唔係做義工呀，車佢去差館浪費我時間嗎？我係無奈接受」，又直言「大陸而家畀現金都當你怪物啦」。

從司機上載的2張照片可見，乘客於周四（13日）凌晨1時許上車，乘搭了約35公里，車費269元，惟乘客只支付了一張100港元紙幣，另外3張為20、50及100元人民幣。3張人民幣合共170元，按匯率計算，司機可兌換到約194港元，加上100港元紙幣，司機實際是收取了294港元，較原車費多出25元。

乘客於周四（13日）凌晨1時許上車，乘搭了約35公里，車費高達269元。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

網民紛紛批評乘客，「其實係邊個唔啱在先？硬畀人仔仲要俾佢話」，有人擔心司機接收到假鈔及要花時間去兌換很麻煩，「真，我唔返大陸㗎，畀我都冇用，雞碎咁多去唱都煩，而且分分鐘有假」、「大陸好多地方都唔收紙幣啦，又污糟又多假嘢」、「仲講話畀多，唔使時間去換呀？要型畀多係畀多張紅（100元人民幣）」。

有網民稱找換店未必按匯率兌換，「幾時有找換店可以用牌價對到100、50蚊人仔，最少1000人仔才有人招呼你，1000樓下人仔係1對1」。

的士司機無奈道，「佢身上得一百蚊紙港幣之後就畀人仔，三更半夜有得選擇嗎？」。（資料圖片）

有網民建議的士司機開通內地客常用的電子支付工具帳戶，解決收車資問題，「各位師兄師姐，開個支付寶」、「通關後經常會遇到的問題，裝個微信和支付寶商用版啦」。

樓主後來回應網民說，他有微信支付和支付寶帳戶，「但係嗰條友嚟到香港話冇網絡，連到目的地都叫我幫佢打電話，叫屋企人嚟攞行李，最慘係佢屋企人電話都冇人聽」。