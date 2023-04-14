中伏！澳門知名小食店咖哩汁有蟲　食客話非首次　網民：證明真愛

試過有蟲仍不斷幫襯，這是愛嗎？有澳門網民日前在facebook發文，指光顧黑沙環區某知名小吃店時，發現咖哩汁裏有蟲，慨嘆店方要注意衛生，「已經係第幾次」。許多人認出該家小食店，大讚其醬汁惹味，但衛生差已非新鮮事，又指事主中伏多次仍去光顧更令人佩服，「證明是真愛」。



樓主發現醬汁內有蟲，稱已非首次。（fb群組「澳門難食中伏團」圖片）

許多港人愛到澳門旅遊，但幫襯小食店也要注意衛生。樓主在facebook群組「澳門難食中伏團」發帖，他到黑沙環區光顧某間知名小吃店，該店以自製咖哩味辣醬聞名。照片所見，咖哩醬汁上面有隻蟲子，非常完整蟲身沾滿醬汁，他慨嘆「不是說你的不好吃，但注意下衛生，已經係第幾次」。

網民們一眼認出該食店，笑言店方應該不會看到被公審，「佢哋都唔睇facebook」，又指該店衛生欠佳已非新鮮事，「我最後一次食就係十幾年前，原因係我嗰兜有2隻」、「啲汁就係因為咁先好味」。有街坊大讚該小吃店咖哩汁非常好吃，吸引許多老街坊光顧，「但已經好多年咁污糟」，坦言向店家反映過，對方亦有設置藥餌，「但結果都係咁多無辦法，條街仲多」。

不少網民錯重點，認為樓主中伏多次仍繼續去才是焦點，「第n次都去食，證明是真愛」、「已經唔知第幾次，仲要繼續食？」、「已經第n次都仲繼續，證明平時都只係眼不見為淨」。

（facebook群組「澳門難食中伏團」）