牛肉飯有釘？將軍澳食客咬中吐出：𠝹開喉嚨就大件事　餐廳話係…

食肆處理食材時，保持衛生及安全非常重要，一旦出現疏忽隨時累及顧客健康。有網民近日發文，指在將軍澳1間日式食店吃牛肉飯時咬到異物，吐出查看竟懷疑是鐵釘，遂不滿向餐廳反映及投訴，直言幸好沒因而受傷，「好彩大牙咬到就吐出嚟，如果𠝹開喉嚨就大件事」。事主指餐廳了解事件後致電回覆，稱飯內異物並非鐵釘，而是「計時器後個夾條軸」，惟沒有解釋導致事件的原因。



有網民近日發文，指在將軍澳一日式食店進食牛肉飯時咬到異物，吐出查看竟懷疑是鐵釘，遂不滿向餐廳反映及投訴，直言幸好沒因而受傷。（fb「將軍澳主場」圖片）

「太過份，食飯食咗支釘！」該名將軍澳街坊周日（9日）於facebook專頁「將軍澳主場」 發文，講述在區內一日式食店用餐的中伏經歷。事主指過往一直都有光顧涉事餐廳，沒料周日用餐時卻食中異物，「上星期六食咗次，味道都ok，點知今次食就中咗招」。

事主指周日在該店堂食，點了細芝士牛肉飯，進食期間大牙咬到堅硬異物，感不妥後吐出查看，才發現是貌似鐵釘的銀色小鐵支，即感不滿並向店員投訴。他直言幸好自己咬中鐵支及時吐出，才未有誤吞而受傷，「好彩大牙咬到就吐出嚟，如果𠝹開喉嚨就大件事」、「如果見血一定call（救護車），好彩冇」。

事主續指，當時店員估計，鐵支是鐵夾的部件，要求他留下電話號碼再作聯絡解釋，「叫我留電話畀佢（有啲怪），話會WhatsApp聯絡」。其後他收到店方來電，職員解釋指鐵支並非鐵釘，「話係計時器後個夾條軸喎」，惟未有交代導致事件的原因，「除左X佢2下，真係唔知可以講咩」。

事主指，過往一直都有光顧位於將軍澳的涉事餐廳，沒料周日用餐時卻食中異物。（資料圖片）

事主感到不滿又無奈，稱事發一刻不知應如何追究或舉報，「本身想報警，不過見夜又冇受傷，唔想煩，我剩係留咗條鐵」，又指已非首次發現涉事餐廳的食物處理程序馬虎，不禁揶揄：「其實食到呢啲嘢係唔係正常？我16年前都食過次螺絲，今次第2次，係唔係用嚟補鐵質？」

網民看過相片也認為事件性質嚴重，建議事主應認真處理及追究，「唔接受不了了之，唔係普通昆蟲，而係極有危險嘅物品」、「嘩！好彩冇插中個嘴咋，啲牙咬到肯定牙都崩」、「超恐怖呀，食飯送軸，正路報食環」。

亦有網民建議事主向政府部門反映事件，「店方無乜實質回應，報食環睇下！」、「既係係條軸佢哋覺得好正常？」、「佢解釋完就當算數？咁俾我一定報咗食環先」。