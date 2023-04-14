拖4個行李箱乘客拒付行李費　的士司機報警後續慘：被嚴重剝削！

行李放的士車尾也不能收費？有的士司機於網上發文表示，日前於港珠澳大橋接載拖着4個行李箱的2名乘客，4件行李均放在車尾，理應收取6元1件，合共24元行李費，但對方拒付，他只好報警處理，最終卻只能收取6元行李費，不能逐件收費，慨嘆「現在真真實實感受，原來的士司機（是）被剝削最嚴重一群」。



有的士司機於網上發文表示，日前於港珠澳大橋接載拖着4個行李箱的2名乘客，但對方拒付行李費。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該的士司機於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文指出，當天「特別黑仔」，他於港珠澳大橋接載拖着4個行李箱的2名乘客，辛苦將行李搬進車尾，「苦力錢，排到正正齊齊」，但對方拒付行李費，雙方就此問題爭執。開車後1分鐘，乘客不滿指斥「黑的前，黑的後」，又錄音和拍片，全程不斷騷擾他，直至到達香港旺角帝盛酒店。

司機表示，幸好他「定力夠」，安全接載乘客到目的地後才報警，警察到場後，擾攘了半小時，「無厘頭攞把尺出嚟，3個細行李箱度尺寸，跟住同我講，細過140厘米冇得收行李費」，無奈道「生活無保障，估唔到連法例也無保障」。

司機強調，發文非執着收少18元的問題，而是「依法辦事」、「應收則收，維護業界嘅權益」，指出「你好聲好氣同我講唔夠錢，可唔可以唔收行李費，我本人絕對說可以」。

的士司機報警處理，最終卻只能收取6元行李費，不能逐件收費，慨嘆「現在真真實實感受，原來的士司機被剝削最嚴重一群」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

帖文引起網民嘩然，「吓？因乜解究唔收得行李錢？白紙黑字寫到明㗎喎」、「我都唔明？點解擺明四件收得$6？」、「車門黃紙咪有寫囉」、「其實附例話咁易搵到，師兄真係失策！」、「出嚟做生意唔係開善堂呀」。

有網民猜測混能的士設計與傳統的士不同，「因為你架係揭背車，冇車尾箱（捉字蝨）」、「因為箱車冇尾，全個都是乘客車廂」，不過也有網民指出，「不論大小，就算你係揭背車，後邊就是車尾行李箱位置，（不是乘客座位），所以你俾人誤導了」、「行李放在後面，無論有冇車尾廂，理應逐件計收錢」。

有網民「教精」樓主，「日後擺定拉尺喺車，長闊高總和140cm就算放車箱內都可以收錢，至於放尾箱內物件就不論大小都可以收行李費」、「下次你一停車，佢喼未上車時，你就客氣同個客講清楚，再指埋張黃紙有寫明，接受就上車，不接受就另請高明，個喼一上咗車你就冇計㗎啦」。

根據運輸署的士收費表指引，一般來說，司機可於兩種情況下收取行李附加費，分別為每件擺放在車尾行李廂內的行李，或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）收費為6元。